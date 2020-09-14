俄反對派地方選舉獲數席 德：法國、瑞典也證實納瓦尼遭毒害

俄國反對派領袖納瓦尼（左）的托木斯克辦公室負責人法德耶娃（右）在當地議會獲得席次。（資料照，美聯社）

2020/09/14 19:32

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〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯13日舉行地方選舉，執政黨總體上獲勝，但反對派領導人納瓦尼（Aleksei Navalny）的多名盟友在西伯利亞的地方議會也取得數個席次；另外，德國政府今（14）日表示，法國和瑞典獨立實驗室也證實納瓦尼遭神經毒劑「諾維喬克」毒害。

綜合外媒報導，納瓦尼上月從托木斯克（Tomsk）搭機前往莫斯科時，突然身體不適昏厥。外界關注此事是否能刺激反對派選情，而根據地方選舉官員今日公布的初步結果，執政的「統一俄羅斯」黨（United Russia）在托木斯克以超過24％選票領先，該黨也引述出口民調稱將在各地議會贏得主導權。

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但反對派也有所斬獲，納瓦尼的托木斯克辦公室負責人法德耶娃（Ksenia Fadeyeva）和另一名盟友法捷耶夫（Andrei Fateyev）在當地2個選區中贏得議席；新西伯利亞（Novosibirsk）辦公室負責人博伊科（Sergei Boiko）也在當地議會獲得席次。

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獨立監票組織Golos指出，它們收到許多選舉違規的通報，包括監票員被阻擾、選務人員把選民投下的票換成他們填寫的假選票等。中選會主委潘菲洛瓦（Ella Pamfilova）則駁斥這些「不客觀且卑鄙」的批評，稱目前沒看到太多的違規行為。

政治分析人士說，這次選舉結果將幫助克里姆林宮確定是否需要改革不受歡迎的執政黨。納瓦尼中毒也可能影響了選民。

納瓦尼目前在柏林治療，德國軍方實驗證實他遭蘇聯研製的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。德國政府今日表示，法國和瑞典的特殊實驗室進行獨立審查後，也證實了德國的發現。

納瓦尼的新西伯利亞辦公室負責人博伊科（見圖）在當地議會獲得席次。（法新社）

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