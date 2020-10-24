心疼！北極熊群餓壞包圍垃圾車覓食 駕駛對望嚇壞

近日俄羅斯北部城市一輛垃圾車故障停在雪地上，一旁突然出現一群北極熊，爬進後方車斗覓食，其中一隻成熊更站在車前與駕駛對望，畫面讓網友看了好心疼。（圖擷取自YouTube）

2020/10/25 00:36

〔即時新聞／綜合報導〕氣候變遷日益嚴重，近日俄羅斯北部城市一輛垃圾車疑似因為故障停在雪地上，一旁突然出現一群北極熊，牠們爬進後方的車斗覓食，其中一隻成熊更站在車前與駕駛對望，畫面讓網友看了好心疼。

綜合外媒報導，根據垃圾車掛的軍用車牌研判，這起事件發生在位於北極圈內的俄國新地島（Novaya Zemlya Islands），垃圾車疑似拋錨停在雪地中，沒想到突然出現約10隻北極熊，接著「圍攻」垃圾車，成年北極熊負責爬進車斗疑似想搶食車上的廚餘，「小朋友」在一旁等候不斷探頭；一隻成年北極熊更一度走到垃圾車正前方，直立站著，隔著擋風玻璃與駕駛對望。

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駕駛見狀大聲按喇叭，希望把北極熊嚇跑，但北極熊不為所動，駕駛嚇壞，急忙打電話請求支援，最後，駕駛並沒有受到任何傷害，北極熊一家人也離開了。

影片曝光後引發網友熱烈討論，紛紛猜測北極熊一定是肚子餓了，才會攔截垃圾車找東西吃，「他們看起來很餓」、「這情形也太驚險了，被一隻饑腸轆轆的北極熊纏住已經有夠危險，何況現在是10隻？」、「他大概已被嚇得馬上將車子門窗都關緊了」、「北極熊肯定是餓壞了，成年北極熊應該是為了孩子，才大膽攔車、爬上車」

報導指出，近年來因全球暖化日益嚴住，導致冰川、冰山融化，北極熊的棲地也不斷縮小，開始往人類的地盤移動；去年冬天俄羅斯就曾發生56隻北極熊聚集在村莊覓食，居民因此要組成巡邏隊來自衛。

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