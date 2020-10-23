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    葛來儀指美跨黨派挺台 蕭美琴一句話回應了！

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前發表美國兩黨對台政策的研究報告，指出無論美國總統大選由誰獲勝，美國朝野在對台政策上都有挺台共識。對此，駐美代表蕭美琴（中）轉發該份研究報告，並表示這是重大的政策建議。（資料照）

    美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前發表美國兩黨對台政策的研究報告，指出無論美國總統大選由誰獲勝，美國朝野在對台政策上都有挺台共識。對此，駐美代表蕭美琴（中）轉發該份研究報告，並表示這是重大的政策建議。（資料照）

    2020/10/23 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）日前發表美國兩黨對台政策的研究報告，指出無論美國總統大選由誰獲勝，美國朝野在對台政策上都有挺台共識。對此，駐美代表蕭美琴轉發該份研究報告，並表示這是重大的政策建議。

    由葛來儀所負責、題為「朝向一個更強勁的美台關係（Toward a Stronger U.S.-Taiwan Relationship）研究報告，包含了多項可行的政策建議，如啟動美台雙邊貿易協定談判、協助台灣融入供應鏈安全多邊討論、擴大美台防務對話、加強美台高層對話溝通、協助台灣擴大與多邊組織接觸、加強與理念相近國家的聯盟，擴大對台灣參與國際組織的支援等。

    該研究報告認為，無論11月3日舉行的美國總統大選由誰獲勝，美國朝野在對台政策上都有廣泛共識，美國必須加強對台灣的支持，確保台灣持續安全繁榮，因為台灣成功與否攸關美國重大國家利益。

    CSIS亞洲事務資深副會長、前美國國家安全會議亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）表示，美國對台灣的「跨黨派共識已經出現」，「台灣的成功與我們有利害關係」。

    葛林指出，這份報告即使是在10年前或15年前馬英九或陳水扁執政時期，可能都難以動筆，因為馬、扁政府對美國在關於台灣的辯論上造成不同影響，蔡英文政府卻使9成以上關注台灣的美國人士支持台灣，也是因為蔡英文的領導能力才讓報告有可能提出這個藍圖。

    對此，蕭美琴在推特分享該報告，並說，感謝兩黨專案小組在這份重要的政策建議上富有成效的努力。

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