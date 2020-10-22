美國新政府對台政策 華府智庫CSIS：台灣是美國重大利益所在

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）建議下屆美國政府，美國必須加強對台灣的支持，確保台灣持續安全繁榮，因為台灣成功與否攸關美國重大國家利益。（圖擷取自ＣＳＩＳ官網）

2020/10/22 09:11

〔編譯陳泓達／綜合報導〕針對美國下一屆政府的對台政策，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）在一份研究報告中指出，無論11月3日舉行的美國總統大選由誰獲勝，美國朝野在對台政策上都有廣泛共識，美國必須加強對台灣的支持，確保台灣持續安全繁榮，因為台灣成功與否攸關美國重大國家利益。專家也認為，中國在短期內對台發動攻擊的可能性不高。

美國之音（VOA）中文網22日報導，報告提出多項政策建議，包括啟動美台雙邊貿易協定談判、協助台灣融入供應鏈安全多邊討論、美國政府高層宣示確認台海和平是國際重要關切、對台灣安全進行高層跨部會全面審視、發展一套新工具來強化威懾中國領導層、擴大美台防務對話、加強美台高層對話溝通、協助台灣擴大與多邊組織接觸、加強與理念相近國家的聯盟，擴大對台灣參與國際組織的支援等。

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這份64頁的報告也建議台灣政府持續努力強化經濟成長、創新能力、全球競爭力和經濟自主性；投資建立能夠有效防禦的軍事能力；改善民主治理，以及擴大對外宣傳台灣成功的經驗。

CSIS在這份題為「朝向一個更強勁的美台關係」（Toward a Stronger US-Taiwan Relationship）的報告中指出，美國對台政策應以對美國利益的清楚評估為動力，這些利益包括確保台灣持續做為一個安全、穩定、健康、堅韌、繁榮及創新的民主社會，不受攻擊與脅迫。此外，台灣持續融入全球經濟，繼續為全球做出貢獻，也是美國的利益所在。

在報告發佈前，負責這項研究的CSIS中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）21日在媒體簡報中指出，CSIS民調顯示，54％的美國人視中國為美國的最大挑戰，認為俄羅斯是美國主要挑戰的只佔22％，中國對台灣的各種施壓，已引起更多對台灣可能是北京繼香港之後下一個目標的擔憂。

CSIS亞洲事務資深副會長、前美國國家安全會議亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）則說，他在布希政府的白宮任職期間，美國對台灣的政策非常兩極化，而在更早的1990年代他在國防部任職時，國會與柯林頓政府在對台政策上更出現重大分歧，「但那已經是過去了。」因為美國對台灣的「跨黨派共識已經出現」，「台灣的成功與我們有利害關係」。

葛林指出，這份報告即使是在10年前或15年前馬英九或陳水扁執政時期，可能都難以動筆，因為馬、扁政府對美國在關於台灣的辯論上造成不同影響，蔡英文政府卻使9成以上關注台灣的美國人士支持台灣，也是因為蔡英文的領導能力才讓報告有可能提出這個藍圖。

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