嚇壞美國人！ 疾管署「疾病擬人」系列紅到美國批踢踢

福部疾管署與多位本土插畫家合作,推出「#疾病擬人」防治文宣系列。(圖擷取自臉書_疾病管制署 - 1922防疫達人)

2020/10/22 23:05

〔即時新聞/綜合報導〕衛福部疾管署與多位本土插畫家合作,推出「#疾病擬人」防治文宣系列,今日被分享到「美國批踢踢」9GAG,引起國外網友熱烈迴響,還有國外網友直言,「COVID-19看起來不夠像中國人」。

9GAG今日在臉書發文分享網友投稿 指出,台灣疾管署的公部門文宣畫風異常精湛唯美,由「疾病管制署 - 1922防疫達人」所發表的「DISEASE│#疾病擬人」系列,包含風格迷幻的武肺病毒、「魅惑姐姐」茲卡病毒、「花美男人氣電競團體」急性病毒性肝炎、「日耳曼帥哥」德國麻疹、「超級正妹」梅毒,都是風格各異的俊男美女。

對此,9GAG不禁讚嘆,為何這些擬人化的病毒都這麼誘人(attractive)。貼文一出,各界網友紛紛直呼,、「這所有的病毒都讓我性慾高張」、「不!!!別讓我愛上病毒」。

還有國外網友直呼,「武肺病毒少了點中國味(Covid not looking Chinese enough)」、「我還以為會有名為中共的病毒(I was hoping the last virus would be the CCP)」。

但也有國外網友不解,「病毒這麼有型,是想招攬更多感染者嗎?」對此,有國外網友回覆,「給所有蠢蛋:去看看台灣的武肺感染率,他們有效防治了武漢肺炎!(To all the dumb motherfuckers in here: check Taiwan's numbers for Covid infected people in their country... They do a pretty good job of keeping it under control!)」

台灣網友也驕傲表示,「世界上最棒的疾病管制署(The Best CDC in the world.)」、「台灣!!!」、「文化輸出」、「台灣又有東西上9GAG了」、「文化輸出台灣 No.1!」、「台灣 CDC 做的病菌漫畫介紹專刊紅到 9gag 鄉民站上去啦!」、「台灣畫師輸出到世界」、「台灣的動漫文化軟實力再次在國際知名平台發光,讓外國網友各種驚艷」。

疾管署與台灣眾多本土插畫家合作推出「#疾病擬人」防治文宣系列,今日被分享到「美國批踢踢」9GAG,引起國外網友熱烈迴響。(圖擷取自臉書_9GAG)

