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    嚇壞美國人！ 疾管署「疾病擬人」系列紅到美國批踢踢

    福部疾管署與多位本土插畫家合作，推出「#疾病擬人」防治文宣系列。（圖擷取自臉書＿疾病管制署 - 1922防疫達人）

    福部疾管署與多位本土插畫家合作，推出「#疾病擬人」防治文宣系列。（圖擷取自臉書＿疾病管制署 - 1922防疫達人）

    2020/10/22 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕衛福部疾管署與多位本土插畫家合作，推出「#疾病擬人」防治文宣系列，今日被分享到「美國批踢踢」9GAG，引起國外網友熱烈迴響，還有國外網友直言，「COVID-19看起來不夠像中國人」。

    9GAG今日在臉書發文分享網友投稿 指出，台灣疾管署的公部門文宣畫風異常精湛唯美，由「疾病管制署 - 1922防疫達人」所發表的「DISEASE│#疾病擬人」系列，包含風格迷幻的武肺病毒、「魅惑姐姐」茲卡病毒、「花美男人氣電競團體」急性病毒性肝炎、「日耳曼帥哥」德國麻疹、「超級正妹」梅毒，都是風格各異的俊男美女。

    對此，9GAG不禁讚嘆，為何這些擬人化的病毒都這麼誘人（attractive）。貼文一出，各界網友紛紛直呼，、「這所有的病毒都讓我性慾高張」、「不！！！別讓我愛上病毒」。

    還有國外網友直呼，「武肺病毒少了點中國味（Covid not looking Chinese enough）」、「我還以為會有名為中共的病毒（I was hoping the last virus would be the CCP）」。

    但也有國外網友不解，「病毒這麼有型，是想招攬更多感染者嗎？」對此，有國外網友回覆，「給所有蠢蛋：去看看台灣的武肺感染率，他們有效防治了武漢肺炎！（To all the dumb motherfuckers in here: check Taiwan's numbers for Covid infected people in their country... They do a pretty good job of keeping it under control!）」

    台灣網友也驕傲表示，「世界上最棒的疾病管制署（The Best CDC in the world.）」、「台灣！！！」、「文化輸出」、「台灣又有東西上9GAG了」、「文化輸出台灣 No.1！」、「台灣 CDC 做的病菌漫畫介紹專刊紅到 9gag 鄉民站上去啦！」、「台灣畫師輸出到世界」、「台灣的動漫文化軟實力再次在國際知名平台發光，讓外國網友各種驚艷」。

    相關新聞請見︰

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    疾管署與台灣眾多本土插畫家合作推出「#疾病擬人」防治文宣系列，今日被分享到「美國批踢踢」9GAG，引起國外網友熱烈迴響。（圖擷取自臉書＿9GAG）

    疾管署與台灣眾多本土插畫家合作推出「#疾病擬人」防治文宣系列，今日被分享到「美國批踢踢」9GAG，引起國外網友熱烈迴響。（圖擷取自臉書＿9GAG）

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