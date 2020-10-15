華府智庫民調：多數美國人願為協防台灣承擔風險

華府智庫民調顯示，多數美國人願意為協防台灣承擔風險。圖為美國海軍「尼米茲號」（遠處）和「雷根號」航空母艦組成的雙航母戰鬥群，7月間在南海舉行聯合操演。（美聯社檔案照）

2020/10/15 08:27

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管前總統馬英九聲稱，台海爆發戰爭「首戰即終戰」，「美軍不會來（馳援台灣）」，華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）14日發佈最新民調數據，出乎意料地顯示多數美國人願意承擔風險，保護台灣不受中國威脅。

CSIS中國問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）指出，這是美國人對以軍事行動協防台灣在態度上的重要轉變，可能形塑美國下屆政府對台灣的政策。

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美國之音（VOA）中文網15日報導，在中國不斷擴大對台軍事威脅之際，CSIS在8月初針對1000名美國成年人進行網路民調，8月4日到31日對2700名國家安全、經濟、人權專家、公民團體及國會幕僚等專業人士進行調查，回收樣本為440件。

在這份針對美國一般民眾及對亞太區域事務有影響力的思想領袖（thought leaders）所做的問卷調查中，對於「美國是否應該為護衛盟友夥伴不受中國軍事威脅承擔風險」問題，多數人都認為美國應該為保護盟友夥伴承擔風險，包括日本、南韓、澳洲、台灣，以及南海未指明的盟國或夥伴。

據報導，這份民調以1到10為刻度，評估受訪者認為值得承擔風險的程度，10表示「值得承擔重大風險」。在針對一般民眾所做的調查中，台灣獲得6.69分，其他依序為南韓6.92分、日本6.88分、澳洲6.38分，南海不知名盟國或夥伴則為6.97，平均分數為6以上。

在針對400多名美國思想領袖進行的意向調查中，台灣獲得比一般民眾更高的分數：認為美國應該為防衛台灣承擔風險的分數是7.93，其他依序是日本的8.86分、澳洲8.71分、南韓8.6分，南海不知名盟國或夥伴7.12分，平均分數為7以上。

據報導，專家對美國民眾的態度轉變感到意外。CSIS中國實力專案主任葛來儀指出，1年前「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）的調查顯示，一旦中國武力犯台，美國民眾支持出兵協防台灣的比例是35%，如今台灣的得分幾乎和美國盟國一樣，她認為這是美國民眾愈來愈認識和瞭解台灣所致，例如台灣在防治武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）擴散上表現優異。

葛來儀指出，這是一個「重大轉變」（major shift），因為美國思想領袖對台灣的關注也有明顯變化，對台灣應該有「再保證」的作用，或許也將形塑下一任美國政府對台灣的政策，無論是川普第2任期或民主黨拜登政府。

此外，調查結果也顯示，一般美國民眾有6成比例認為，美中兩國確實存在軍事衝突的可能性，但不太可能發生，認為可能發生的比例為26%，只有11%的人認為衝突不可避免。

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