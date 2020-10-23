美大選辯論》靜音機制發揮效果 BBC：雙方比上次克制

BBC報導，靜音機制似乎正發揮效果，雙方都比上次更為克制。（資料照，歐新社）

2020/10/23 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕2020年美國副總統競選辯論22日在田納西州貝爾蒙特大學舉行，由《NBC News》資深記者維爾克（Kristen Welker）主持，川普和拜登最後1次正面對決；《BBC》報導指出，「靜音」機制似乎正發揮效果，雙方都比上次更為克制。

有鑑於首場辯論，川普一再干擾拜登發言，這回雙方事前同意導入靜音機制，在2分鐘的申論時間，另外1個人的麥克風會被關掉。《BBC》記者蘇爾徹（Anthony Zurcher）即時評論指出，這次的辯論氛圍較為溫和，現場使用靜音機制，似乎正發揮作用，雙方在搶話上更為克制，兩人給對方說話的時間、口氣有禮，儘管辯論發動攻擊，也盡量以冷靜、慎重的方式進行。

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川普上台時並沒有戴口罩，拜登則帶著口罩上台後拿掉，《BBC》報導指出，這是公衛的作法也是政治姿態的展現，多數共和黨人認為美國疫情已經受控，民主黨人則不然，川普透過不戴口罩上台，顯示自己完全恢復，並表明疫情受到控制。

辯論過程中，兩人對疫情是否受控持不同意見，川普對於推出疫苗十分有信心，這也表示共和黨認為，只要疫苗、治療方法迅速出爐，他們就能贏得選舉。

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