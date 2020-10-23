美大選辯論》川普、拜登最終對決 杭特前合夥CEO現身會場

最終場美國總統大選辯論將於台灣時間上午9點進行。（美聯社）

2020/10/23 08:53

首次上稿 08:00

更新時間 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選倒數12天，台灣時間今日上午9點舉行最後一場官方總統辯論，由《NBC News》資深記者維爾克（Kristen Welker）挑選題目並擔任主持人。因近日拜登傳出介入兒子杭特與中國企業的商業活動，杭特的前中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski）指證歷歷，外媒指出，川普計畫邀請鮑布林斯基參加辯論會，稍早他人在當地飯店接受訪問，目前已到大會現場。

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今日的辯論於田納西州貝爾蒙特大學舉辦，是表定的第三場，由於原定15日進行的第二場辯論因總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），雙方就是否改採虛擬辯論無法達成共識因此取消，今日的辯論遂成為兩陣營最後發聲機會，白宮也在辯論會前宣布，川普的武肺檢測結果為陰性。

整場辯論時間為90分鐘，分別就六大題目「對抗新冠病毒」、「美國家庭」、「美國種族」、「氣候變遷」、「國家安全」和「領導力」進行6階段各15分鐘問答，2人在每階段會先有2分鐘不受干擾的回答時間，接著進入互相討論階段。

有鑑於首場辯論會多次出現互相感擾對方發言的情況，此次選舉辯論會決定，在候選人2分鐘回應時間內將另一人的麥克風消音，川普對這樣的措施直呼「非常不公平」。

《福斯新聞》報導，川普計畫邀請鮑布林斯基作為他的賓客，參加與拜登的最終辯論，目前他人已在辯論會現場。鮑布林斯基是美國海軍退役，退伍後擔任機構投資人，之後成為「Sinohawk Holdings」執行長，他說自己是華信能源主席葉簡明與拜登家族間業務的合作夥伴。

鮑布林斯基近日陸續出示電子郵件以及簡訊，證明拜登參與兒子杭特的中國事業，對於拜登的否認，鮑布林斯基斥「這絕對不是真話」，並說自己親眼目睹拜登曾和杭特討論與華信能源的交易。

近日由《紐約郵報》爆出的拜登之子杭特電郵門風波，勢必也會是川普猛攻的重點之一。此事為杭特一台送修卻未取回的筆電中，被發現有與烏克蘭及中國政商往來電子郵件，疑涉及不當利益輸送。

杭特的前中國事業夥伴鮑布林斯基（Tony Bobulinski，圖中紅色領帶者）。（美聯社）

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