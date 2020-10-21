台英簽署英語教育合作MOU 潘文忠：目標2030雙語國家

英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署。（記者呂伊萱攝）

2020/10/21 19:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署，台英同時簽署國高中與大專院校英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。

英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠今天晚間簽署英語教育合作意向書；英國文化協會處長羅瑞福（Ralph Rogers）則與教育部技術及職業教育司司長楊玉惠、綜合規劃司司長黃雯玲簽署英語能力評量計畫合約。

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簽約儀式典雅隆重，教育部、外交部及各大專校院校長等人出席觀禮，英國文化協會處長羅瑞福共襄盛舉；今起展開虛擬訪台行程的國貿部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）與我駐英代表謝武樵也連線參與，顯示台英雙方對英語教育合作的重視。

教育部長潘文忠致詞表示，教育部致力與各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系發展，並培養學生因應全球化挑戰的能力。在此政策下，台英雙邊教育合作關係近年迅速發展，目前英國在台留學生約400人，在英國的台灣學生則約3850人，英國與我國大專院校簽訂學術交流協議共209件。

潘文忠說，為提升台灣學生英語能力及進行學生英語力評量，教育部將與英國文化協會共同合作，評估台灣9年級和12年級學生的英語水準，及協助15所大學提升英語教學及學生英語能力，將視成效推廣至其他大學。

潘文忠特別成謝英方協助，希望透過今天的簽約儀式，促進更多的台英教育交流合作機會，締造雙方教育合作雙贏的局面，努力讓台灣達成2030年雙語國家的目標。

韓斯致詞則說，能夠協助台灣在2030年前實現培養人民英語能力、成為雙語國家的目標，英國感到非常驕傲。共同語言是溝通和合作的基石，培養英語能力更能強化台英人民之間的關係，進而促成台英貿易的顯著成長，很高興見證英台今簽署合作意向書，期待看到這些珍貴的夥伴關係在未來數月、數年內持續蓬勃發展。

英國在台辦事處、英國文化協會今與教育部簽署英語教育合作意向書和英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。（記者呂伊萱攝）

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