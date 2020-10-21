台英簽署英語教育合作MOU 潘文忠：目標2030雙語國家
〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署，台英同時簽署國高中與大專院校英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。
英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠今天晚間簽署英語教育合作意向書；英國文化協會處長羅瑞福（Ralph Rogers）則與教育部技術及職業教育司司長楊玉惠、綜合規劃司司長黃雯玲簽署英語能力評量計畫合約。
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簽約儀式典雅隆重，教育部、外交部及各大專校院校長等人出席觀禮，英國文化協會處長羅瑞福共襄盛舉；今起展開虛擬訪台行程的國貿部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）與我駐英代表謝武樵也連線參與，顯示台英雙方對英語教育合作的重視。
教育部長潘文忠致詞表示，教育部致力與各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系發展，並培養學生因應全球化挑戰的能力。在此政策下，台英雙邊教育合作關係近年迅速發展，目前英國在台留學生約400人，在英國的台灣學生則約3850人，英國與我國大專院校簽訂學術交流協議共209件。
潘文忠說，為提升台灣學生英語能力及進行學生英語力評量，教育部將與英國文化協會共同合作，評估台灣9年級和12年級學生的英語水準，及協助15所大學提升英語教學及學生英語能力，將視成效推廣至其他大學。
潘文忠特別成謝英方協助，希望透過今天的簽約儀式，促進更多的台英教育交流合作機會，締造雙方教育合作雙贏的局面，努力讓台灣達成2030年雙語國家的目標。
韓斯致詞則說，能夠協助台灣在2030年前實現培養人民英語能力、成為雙語國家的目標，英國感到非常驕傲。共同語言是溝通和合作的基石，培養英語能力更能強化台英人民之間的關係，進而促成台英貿易的顯著成長，很高興見證英台今簽署合作意向書，期待看到這些珍貴的夥伴關係在未來數月、數年內持續蓬勃發展。