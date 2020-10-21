為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台英簽署英語教育合作MOU 潘文忠：目標2030雙語國家

    英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署。（記者呂伊萱攝）

    英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署。（記者呂伊萱攝）

    2020/10/21 19:53

    〔記者呂伊萱／台北報導〕英國在台辦事處今與教育部簽署英語教育合作意向書，由英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠代表簽署，台英同時簽署國高中與大專院校英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。

    英國駐台代表唐凱琳（Catherine Nettleton）與教育部長潘文忠今天晚間簽署英語教育合作意向書；英國文化協會處長羅瑞福（Ralph Rogers）則與教育部技術及職業教育司司長楊玉惠、綜合規劃司司長黃雯玲簽署英語能力評量計畫合約。

    簽約儀式典雅隆重，教育部、外交部及各大專校院校長等人出席觀禮，英國文化協會處長羅瑞福共襄盛舉；今起展開虛擬訪台行程的國貿部貿易政策副部長韓斯（Greg Hands）、英國對台貿易特使福克納勛爵（Lord Faulkner）與我駐英代表謝武樵也連線參與，顯示台英雙方對英語教育合作的重視。

    教育部長潘文忠致詞表示，教育部致力與各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系發展，並培養學生因應全球化挑戰的能力。在此政策下，台英雙邊教育合作關係近年迅速發展，目前英國在台留學生約400人，在英國的台灣學生則約3850人，英國與我國大專院校簽訂學術交流協議共209件。

    潘文忠說，為提升台灣學生英語能力及進行學生英語力評量，教育部將與英國文化協會共同合作，評估台灣9年級和12年級學生的英語水準，及協助15所大學提升英語教學及學生英語能力，將視成效推廣至其他大學。

    潘文忠特別成謝英方協助，希望透過今天的簽約儀式，促進更多的台英教育交流合作機會，締造雙方教育合作雙贏的局面，努力讓台灣達成2030年雙語國家的目標。

    韓斯致詞則說，能夠協助台灣在2030年前實現培養人民英語能力、成為雙語國家的目標，英國感到非常驕傲。共同語言是溝通和合作的基石，培養英語能力更能強化台英人民之間的關係，進而促成台英貿易的顯著成長，很高興見證英台今簽署合作意向書，期待看到這些珍貴的夥伴關係在未來數月、數年內持續蓬勃發展。

    英國在台辦事處、英國文化協會今與教育部簽署英語教育合作意向書和英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。（記者呂伊萱攝）

    英國在台辦事處、英國文化協會今與教育部簽署英語教育合作意向書和英語能力評量計畫合約。英國國貿部副部長韓斯、英國對台貿易特使福克納勛爵等人線上見證儀式。（記者呂伊萱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    恐無法赴中設考場 教長：已有數個備案讓台商子女參加考試
    2020/10/21 10:15

    恐無法赴中設考場 教長：已有數個備案讓台商子女參加考試
    反黑箱課綱高中生 讀大學仍熱情投入公共事務
    2020/10/13 08:08

    反黑箱課綱高中生 讀大學仍熱情投入公共事務

    消費旺季 投資正當時
    5年前抗爭 5年後重返教部對談 潘文忠讚學生︰行動寫台灣教育史
    2020/10/13 05:30

    5年前抗爭 5年後重返教部對談 潘文忠讚學生︰行動寫台灣教育史
    補習班供膳比照中小學 教育部長：只能用國產肉品
    2020/10/05 09:20

    補習班供膳比照中小學 教育部長：只能用國產肉品

    華南銀行打造友善住宅、推動在地安老
    教部小組查李篤中參與中國學研案 潘文忠︰了解有無違反兩岸條例
    2020/09/16 13:50

    教部小組查李篤中參與中國學研案 潘文忠︰了解有無違反兩岸條例
    教長潘文忠：新課綱沒去中國化 目標培養世界公民
    2020/09/08 10:46

    教長潘文忠：新課綱沒去中國化 目標培養世界公民

    國際今日熱門
    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢
    2020/10/20 21:29

    梅蘭妮亞康復後首現身！搶攻搖擺州 將與川普到賓州連袂造勢

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉
    2020/10/20 21:48

    中國外交官打我駐斐濟人員 呂慶龍：就讓他們國家去丟臉

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低
    2020/10/20 21:22

    美民調：川普確診致使民眾在武肺議題信任度降低

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗
    2020/10/20 23:43

    中俄太空發展太「激進」！ 北約布署新太空中心對抗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播