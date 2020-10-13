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    反黑箱課綱高中生 讀大學仍熱情投入公共事務

    當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（資料照）

    當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（資料照）

    2020/10/13 08:08

    〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕反黑箱課綱高中生學運是全國各高中生大串連，當時的高中生已多是大學生或研究生，其中有不少學生繼續關注公共事務，有人當大學學生會會長，繼續為學生權益努力，也有學生參與「挺香港、反送中」運動，熱情不滅。

    本報於雙十國慶日下午，採訪一群反黑箱課綱青年與教育部長座談，並追蹤報導部分反黑箱課綱青年近況。他們強調，高中歷史課綱能以學生為主體，是當年全國非常多的高中生一起投入反黑箱課綱行動的成果。

    當時擔任北區反課綱高校聯盟總召、建中學生朱震，目前是政治大學學生，曾任政大學生會會長。他原本計劃去波蘭或捷克交換學生，受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響未能成行，目前朝「攝影師」工作邁進，也打算先去服兵役。

    當年台中一中蘋果樹公社發言人陳建勳，目前是台灣師範大學學生。因為投入反黑箱課綱行動，必須要自立謀生，他笑說，這幾年打工經驗豐富，包括銀行、路邊發傳單等工作，受生活磨練卻不減熱情，在和教育部長潘文忠對談中，高度關注學習歷程檔案對高中生的影響。

    當年在第一線衝撞的游騰傑，讀嘉南藥理科技大學4年級時休學，擔任時代力量桃園議員簡智翔助理，他表示，在接到學生陳情時，除更能同理當事人，還學習不受情緒影響，進一步檢視個案背後的制度性問題，最近重回學校、成為輔大學生。

    當年負責媒體事務的蕭任佑，從輔大到中正再到東吳，持續關注校內和跨校不公義之事，近年更參與「挺香港、反送中」運動，也向中研院研究員吳叡人學習。

    徒步環島反黑箱課綱的許冠澤和周子翔，許冠澤目前是台大城鄉所學生，周子翔則在文化大學哲學系，兩人走到台中市政府時，當時的台中市教育局長顏慶祥等待一個多小時迎接，並與學生們舉辦座談，台中市當時被認為是最力挺反黑箱課綱學生的城市，當時任台中市副市長的潘文忠部長也跟學生們表示，顏慶祥目前是國家教育研究院副院長，繼續從事與課綱有關的工作。

    王品蓁曾任中央大學學生會會長，目前在日本東京大學讀研究所；曾獲得國際馬拉拉獎的廖崇倫，捨台大讀中興大學，積極投入中彰在地生態與公益之事；廖浩翔和蕭竹均等人投入課審會工作，為學弟妹們把關，廖浩翔曾在人本教育基金會工作，目前在國小教書，蕭竹均則是東華大學學生，關注原住民權利。

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