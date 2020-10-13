反黑箱課綱青年籲教育部與大學生定期座談 教長：可研議

當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（資料照）

2020/10/13 07:58

〔記者林曉雲／台北報導〕反黑箱課綱高中生進入大學之後，繼續關注大學生學權。台大城鄉所學生、前東華大學學生會會長許冠澤，雙十國慶日下午與教育部長潘文忠對談時，直指大學行政躲在大學自治的保護傘下，使學生成為弱勢，而制度上的缺漏，更使得學生難以透過行政救濟，保障自身權益。

台師大學生陳建勳則建議，教育部應建立和大學生直接溝通的管道，讓大學生可反應所遇到的困難及問題。教育部長潘文忠回應表示，目前國教署已定期舉辦與高中生的座談，教育部可研議與大學生定期座談一事。

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許冠澤在擔任東華大學學生會會長時，在108年底辦理「公民狂飆講座」，邀請當時的民進黨青年部主任談青年參政之路，校方以總統及立委選舉期間，學生邀特定政黨人士到校演講，違反行政中立法，要求學生會停辦，且以電子郵件寄送全校師生指學生會違法。

許冠澤表示，他們無法接受校方扣學生會違法的大帽子，對於被要求停辦活動，學權也受損害，因此提起訴願，但教育部作出的訴願決定，卻認定校方的要求和電子郵件並非行政處分，「程序上」即駁回不受理。

許冠澤表示，學校明明作出實質的行政處分，卻因為不是發出實體公文，而能躲掉行政程序法的究責，學生無法藉行政程序救濟，希望教育部能檢視大學在大學自治保護傘下，對學生權益造成的侵害。

教育部長潘文忠回應表示，屬於大學自治事項，仍然需要保障大學自治，但非屬大學自治事項，例如學費調漲等則可檢討，對於大學校方實際作出處分，卻沒有任何證據讓學生可據此行政救濟，教育部可研議改善，使制度更周全。

至於東華大學以學生未付清校內違規停車罰鍰，而不發給畢業證書一事，目前也在教育部訴願審議中。許冠澤表示，依學位授予法，學校無權增加非關學術之畢業條件。教育部回應，對此也將進行是否合法之制度性的檢視。

東華大學日前回應，許冠澤已修業期滿且成績合格，符合畢業資格，已符合學位授予法規定，授予畢業證書，但國內各大學也都規定，學生須辦妥畢業離校程序後才能領取證書，學校變通方式是先發給「畢業證明書」，證明已取得學位。

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