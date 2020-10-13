反黑箱課綱青年 挺18歲公民權入憲

當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（記者王藝菘攝）

2020/10/13 05:30

參與政治公共事務 讓年輕人有「名正言順」的權利

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕立法院修憲委員會日前成立，聚焦十八歲公民權入憲。五年前反對馬政府推動黑箱課綱的高中生，當時正是十七、八歲，目前多已進入大學或研究所，他們再度發聲力挺十八歲公民權入憲，強調當年就是希望能行使教育公民權、對學生最切身的教育黑箱表達不滿，因未具法定公民權，只能透過翻牆、夜宿教育部、甚至最讓人不捨的死諫，來表達青少年對民選政府官員不當作為的「公民不服從」。

請繼續往下閱讀...

東吳大學政治系學生蕭任佑直指，如果五年前就有十八歲公民權，高中生反黑箱課綱運動將是完全不同的內涵，學生可以用「公民」的身分表達不滿，可以對民選政府官員行使「公民不服從」，而不僅僅是抗議。

有能力願承擔 就有當公民資格

蕭任佑表示，當一個政府失能到需要「非公民」高中生站出來反對，顯示當時的社會大眾對於政府失能的冷漠，也代表「非公民」承擔公民漠視政府的責任，反映出公民不應用年齡區分，能夠且願意承擔責任的人就有當公民的資格。

他強調，公民權不只是下修年紀，而是代表賦予更多有能力承擔未來的人更多權利和使命。蕭任佑也主張擴大立法院國會席次，依其他中型民主國家的經驗，大約以平均每十萬人增加一席比例、估增二百席，才能保障整體公民權利。

反黑箱課綱運動更促使課綱研討審查可打破成規、首次開放學生族群代表參與課綱審查，四十八名委員中破天荒的有四名學生代表，其中廿九名委員四年任期將在十一月屆滿，教育部正進行新委員遴選作業中。教育部長潘文忠指出，以他主持課審大會近二百次的觀察，學生委員認真程度無人可比。

台大城鄉所學生許冠澤表示，自野草莓學運後，大學和高中有更多學生組織關注公共事務，反課綱運動促成課審會納入學生代表，審議過程的發言與表現已展現參與公共事務的年齡是可往下扎根；目前中央和地方政府都設有兒少代表諮詢委員會，年輕學生們的表現有目共睹，各以不同方式參與公共事務，修憲是讓年輕人「名正言順」在政治公共事務上，有更公開、充分參與的權利。

輔大學生游騰傑表示，十八歲公民入憲有必要性與重要性，但青少年也面臨各種校園問題，包含服儀、第八節、校園會議的表意權等。十八歲公民權不只是參政權，表意權、服儀自由權、選擇自由權、自主權等，同樣重要，也要被重視，使台灣成為真正的民主國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法