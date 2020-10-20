武漢肺炎》新加坡研發！呼吸檢測法號稱60秒就知是否確診

新加坡國立大學與其附屬公司「Breathonix」近來研發出一套呼吸檢測系統，受試者只要對著儀器吹氣，在一分鐘內就可得知是否被武漢肺炎病毒所感染。（擷取自Breathonix網站）

2020/10/20 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡國立大學與其附屬公司「Breathonix」近來研發出一套呼吸檢測系統，短短60秒內即可辨認受試者有無感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。據研發人員表示，此檢測法檢測靈敏度（sensitivity，真陽性率）可達到93％，特異度（Specificity，真陰性率）也可達到95％。

據新加坡《海峽時報》報導，受試者只要使用拋棄式吹口對著連接的檢測儀器吹氣，機器會針對吹氣時散發的有機化學物質（Volatile Organic Compounds）進行分析，不到一分鐘就能得出結果。Breathonix已與新加坡國家傳染病中心合作，針對180位患者進行臨床試驗，而該檢測方法的準確率超過90％。

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Breathonix創辦人賈祝楠指出，這種方法不但簡單好上手，也能在短時間內反應出檢測結果，檢測人員也不需事前培訓，因此未來很適合佈置在機場或宿舍等人流量大的地方進行大規模篩檢。

新加坡國家傳染病中心人員表示，僅管此呼吸檢測的前景頗被看好，但仍不能與目前的標準檢測法「核酸檢測」（PCR）相提並論，它還需要大量數據來佐證效用。

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