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    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」

    青島市政府新聞辦公室今（20）日召開疫情防控新聞發佈會，稱在世界上首次找到了充分的證據鏈，顯示武漢肺炎病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。圖為中國醫護人員進行篩檢示意圖。（法新社）

    青島市政府新聞辦公室今（20）日召開疫情防控新聞發佈會，稱在世界上首次找到了充分的證據鏈，顯示武漢肺炎病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。圖為中國醫護人員進行篩檢示意圖。（法新社）

    2020/10/20 18:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國山東省青島市日前聲稱5天內完成全市逾1千萬人的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）普篩，卻爆出高效率的原因是「把10人樣本混在一起檢測」，而青島市政府新聞辦公室今（20）日也稱，首次找到了充分的證據鏈，顯示武漢肺炎病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。

    綜合中媒報導，青島市政府新聞辦公室今日召開疫情防控新聞發佈會，青島市副市長栾新指出，青島此次疫情防控工作，在世界上首次找到了充分的證據鏈，表明武漢肺炎病毒可由物傳人、冷凍條件可長期存活。

    報導指出，這兩個證明也讓青島市外防輸入帶來了壓力，因此青島將把「外防輸入」作為下一步疫情防控的一項重點工作。

    山東省衛生健康委員會16日指出，青島市5天內就完成全市共1089萬9145份核酸檢測，檢測結果均為陰性，除了先前公布的確診病例外，沒有發現新的陽性樣本，該言論引起各界質疑，我國衛福部長陳時中日前談及此事時就表示「檢驗試劑一定會有偽陰性和偽陽性」，並諷刺說道「真是太偉大了，但怎麼可能？」

    對此，中共官媒《工人日報》19日報導說明，青島能夠如此快速的完成檢測，除了快速調集人員，也採取「10合1混採檢測技術」，也就是將10人的採驗樣本混在一起，以10個人為1單位檢測，以求效率，但這個只求快的方式也讓網友相當傻眼。

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