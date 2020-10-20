武漢肺炎疫苗 年輕與健康者恐2022才輪得到

世界衛生組織（WHO）首席科學家直言，年輕與健康族群可能要多等1年到2022年，才有機會輪得到武漢肺炎疫苗接種。示意圖。（路透）

2020/10/20 17:37

〔中央社〕全球無不渴望疫苗解救武漢肺炎疫情，但世界衛生組織（WHO）的首席科學家直言，年輕與健康族群應有心理準備，可能要多等1年到2022年，才有機會輪得到接種。

「華盛頓郵報」報導，兒科醫師與臨床科學家出身的世衛專家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）14日在一場世衛的線上QA會議裡說：「人們心裡的如意算盤是『等明年1月1日或4月1日我就能打到疫苗，然後就能重拾往日正常生活啦』可惜，到時不會是這樣的。屆時會有一堆指南出爐，我覺得一般人，以及健康的年輕者，可能要等到2022年才接種得到疫苗。」

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隨著全球出現空前的疫苗需求，各國政府與像世衛等國際組織需先確保最高風險的族群優先接種；醫衛與其他第一線工作者可望優先，接著是年長者與病患。巴望著重回正常生活的健康、年輕人排最後才輪得到。

聯合國兒童基金會（UNICEF）首席免疫專家南迪（Robin Nandy）說：「疫苗開始能上市的頭幾年裡，數量不足以供今日全球70億人施打，只能零零星星地慢慢等。」他說，包含醫衛與教育等基礎服務人員應先施打，因為人們仍需活在疫情下好一陣子，需要相關體系持續運作。

至於向來是大規模免疫計畫要保障目標的兒童，甚至前幾輪接種都排不上，部分原因是目前的候選疫苗幾無在18歲以下者進行完整測試。不僅如此，有些科學家還警告，早期的疫苗防護時間恐只有正常的一半，意味需要施打多劑，更會排擠到疫苗數量。

美國國家學院（NASEM）在本月初公布的時程架構指出，初期階段能取得的上市疫苗約1000萬到1500萬劑，只能覆蓋3%到5%美國人口。

NASEM的指南也提出疫苗分配方式，即醫衛與第一線工作者優先接種，年長者與體弱者其次，學校教職員這類基礎服務人員與收容中心、監獄等又再次之。按這份指南，兒童與年輕成人被排到第4波。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，不建議兒童施打第一波在美上市的COVID-19疫苗，因為這些疫苗都未經兒童試驗，目前參與疫苗初期臨床試驗者僅止於未懷孕的成年人。CDC表示，臨床試驗後續才會擴大招募受試者的範圍。

世衛專家史瓦米那尚重申，世衛立場反對任由新型冠狀病毒擴散來達成群體免疫的方式，強調群體免疫的概念只能在有疫苗的脈絡下討論，「一旦有了疫苗，我們才能把目標放在群體免疫，因為須至少7成的人都接種、獲得保護後，才能真正打斷傳染鏈」。

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