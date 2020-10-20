武漢肺炎》疫情發燒！ 比利時感染率飆升全歐第2

比利時為遏阻武漢肺炎蔓延，自19日開始實施午夜至隔日凌晨5點的宵禁。（法新社）

2020/10/20 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家目前正面臨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波大流行。比利時除了外交大臣威爾梅斯（Sophie Wilmes）日前不幸遭到感染外，感染率也飆升至歐洲第二；比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）甚至表示，現在首都布魯塞爾與瓦隆大區為「全歐洲最危險的地方」，而「武漢肺炎海嘯」則正向比利時襲來。

《政客》（Politico） 引述歐洲疾病預防和控制中心的數據報導，過去的14天內，比利時每10萬人中就有605人確診，感染率在歐洲僅次於捷克。比利時公共衛生機構則指出，相比上個星期，這星期的死亡人數增加了85％，養老院的死亡人數也增加了133％，醫院工作人員的壓力大增。

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而儘管疫情不容樂觀，比利時政府僅僅只於19日宣佈了關閉全國餐廳酒吧一個月、午夜至凌晨5點實施宵禁等措施，並沒有採用類似法國的嚴格防疫政策；范登布羅克表示，政府不想讓人民的生活變得更艱難，因為隔離生活與隔離導致的抑鬱與病毒一樣可怕。

比利時本日新增8227例確診與30人死亡，目前確診數累計23萬480例，死亡數則累計1萬443人。

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