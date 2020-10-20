為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》疫情發燒！ 比利時感染率飆升全歐第2

    比利時為遏阻武漢肺炎蔓延，自19日開始實施午夜至隔日凌晨5點的宵禁。（法新社）

    比利時為遏阻武漢肺炎蔓延，自19日開始實施午夜至隔日凌晨5點的宵禁。（法新社）

    2020/10/20 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲國家目前正面臨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第二波大流行。比利時除了外交大臣威爾梅斯（Sophie Wilmes）日前不幸遭到感染外，感染率也飆升至歐洲第二；比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）甚至表示，現在首都布魯塞爾與瓦隆大區為「全歐洲最危險的地方」，而「武漢肺炎海嘯」則正向比利時襲來。

    《政客》（Politico） 引述歐洲疾病預防和控制中心的數據報導，過去的14天內，比利時每10萬人中就有605人確診，感染率在歐洲僅次於捷克。比利時公共衛生機構則指出，相比上個星期，這星期的死亡人數增加了85％，養老院的死亡人數也增加了133％，醫院工作人員的壓力大增。

    而儘管疫情不容樂觀，比利時政府僅僅只於19日宣佈了關閉全國餐廳酒吧一個月、午夜至凌晨5點實施宵禁等措施，並沒有採用類似法國的嚴格防疫政策；范登布羅克表示，政府不想讓人民的生活變得更艱難，因為隔離生活與隔離導致的抑鬱與病毒一樣可怕。

    比利時本日新增8227例確診與30人死亡，目前確診數累計23萬480例，死亡數則累計1萬443人。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》更兇悍！挪威發現變異毒株
    2020/10/20 19:22

    武漢肺炎》更兇悍！挪威發現變異毒株
    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」
    2020/10/20 18:44

    才亂普篩千萬人 青島稱病毒可物傳人「冷凍下能長期存活」

    疫情加持 全球智聯網AIoT前景俏
    武漢肺炎疫苗 年輕與健康者恐2022才輪得到
    2020/10/20 17:37

    武漢肺炎疫苗 年輕與健康者恐2022才輪得到
    比利時王子確診！赴西班牙參加多人趴 違反當地防疫規定
    2020/05/31 10:33

    比利時王子確診！赴西班牙參加多人趴 違反當地防疫規定

    週年慶入手BRITA 最超值
    國際今日熱門
    泰國反政府示威延燒 傳官方密令封鎖Telegram
    2020/10/19 22:03

    泰國反政府示威延燒 傳官方密令封鎖Telegram

    嚇死人！ 退休金限「本人領取」 婦人竟推著屍體到銀行
    2020/10/19 22:56

    嚇死人！ 退休金限「本人領取」 婦人竟推著屍體到銀行

    內華達造勢強強滾！川普砲轟拜登貪腐 支持者高喊「關起來」！
    2020/10/19 22:46

    內華達造勢強強滾！川普砲轟拜登貪腐 支持者高喊「關起來」！

    反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵
    2020/10/19 22:10

    反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播