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    武漢肺炎》更兇悍！挪威發現變異毒株

    挪威也發現武漢肺炎的突變病毒。圖為美國國家衛生研究院透過掃描式電子顯微鏡「看見」從人體細胞浮現的武肺病毒（黃色處）。（法新社）

    挪威也發現武漢肺炎的突變病毒。圖為美國國家衛生研究院透過掃描式電子顯微鏡「看見」從人體細胞浮現的武肺病毒（黃色處）。（法新社）

    2020/10/20 19:22

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情持續擴散，全球確診人數已破4千萬。挪威衛生機構證實，在中部城市特隆赫姆（Trondheim）發現一種武肺病毒的新變種，它的傳播能力更強。在歐洲疫情正處於惡化之際，武肺病毒新變種也再次為全球防疫增添了不確定性。

    據瑞典大報《世界新聞》（VG）報導，病毒樣本16日從特隆赫姆的聖奧拉夫醫院送至挪威公共健康研究所（NIPH）化驗，該市資深醫生羅斯塔德（Tove Røsstad）表示，初步分析結果顯示，這是一種新變種病毒，從來沒有在挪威出現過，對比了國際數據庫，也沒有發現這種變種病毒。

    羅斯塔德認為，雖然不知道這種病毒變種的屬性，但是在特隆赫姆會更容易感染病毒，即使不在密閉空間近距離接觸，也有可能被感染。按他的說法，挪威衛生機構認定，這種變異武肺病毒的傳播速度更快。

    這一傳播能力更強的病毒株暫定名為「M439K」，新毒株的表面蛋白有三個變化：其中兩個變化導致刺突蛋白（S蛋白）的縮短，而病毒與人體細胞結合的區域也有一個稍微重要的變化。

    國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）本月12日公佈的研究報告，確認了武肺病毒變異確實會導致二次感染。該論文指出，感染過武肺病毒的患者，可能無法確保在所有情況下都對病毒具有完全抵抗力。因此，無論是否曾被確診，都應採取相同的預防措施避免感染。

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