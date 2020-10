選輸拜登怎麼辦？ 川普笑稱：我可能必須離開這個國家

2020/10/17 19:50

〔即時新聞/綜合報導〕距離美國總統大選只剩17天,美國總統川普與民主黨候選人拜登之間的競爭也進入白熱化,各界都十分關注兩人未來這段時間會如何打這場選戰。川普昨天(16日)在喬治亞州(Georgia)舉辦造勢活動時,開玩笑稱自己如果選輸拜登的話「可能會離開這個國家(美國)」。

根據《國會山報》(The Hill)報導,川普在昨天的造勢活動上向支持者疾呼,他如果連任成功,就會像現在一樣為美國人民帶來「樂觀、機會與希望」。接著又批對手拜登是「美國政治史上最差勁的候選人」,「你們(支持者)能想像我選輸嗎?」

川普還「坦承」自己和拜登打選戰很有壓力,因為要是選輸「這位史上最爛的候選人」,感覺肯定是糟透了!他還開玩笑說,「我該怎麼做?我不知道……也許我將必須離開這個國家?」此話一出,馬上引起台下支持者一片笑聲。而這段發言被記者分享到推特後,也馬上引起熱議。

