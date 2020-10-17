選輸拜登怎麼辦？ 川普笑稱：我可能必須離開這個國家

川普昨天在喬治亞州舉辦造勢活動，開玩笑稱自己若選輸拜登，自己可能會離開美國。（法新社）

2020/10/17 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕距離美國總統大選只剩17天，美國總統川普與民主黨候選人拜登之間的競爭也進入白熱化，各界都十分關注兩人未來這段時間會如何打這場選戰。川普昨天（16日）在喬治亞州（Georgia）舉辦造勢活動時，開玩笑稱自己如果選輸拜登的話「可能會離開這個國家（美國）」。

根據《國會山報》（The Hill）報導，川普在昨天的造勢活動上向支持者疾呼，他如果連任成功，就會像現在一樣為美國人民帶來「樂觀、機會與希望」。接著又批對手拜登是「美國政治史上最差勁的候選人」，「你們（支持者）能想像我選輸嗎？」

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川普還「坦承」自己和拜登打選戰很有壓力，因為要是選輸「這位史上最爛的候選人」，感覺肯定是糟透了！他還開玩笑說，「我該怎麼做？我不知道……也許我將必須離開這個國家？」此話一出，馬上引起台下支持者一片笑聲。而這段發言被記者分享到推特後，也馬上引起熱議。

Trump says he may leave the US if Biden wins. pic.twitter.com/XmbtYpNDoh — David Mack （@davidmackau） October 17, 2020

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