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    緊咬「電郵門」醜聞 川普：華府都知道拜登的腐敗！

    川普15日在北卡羅萊納州舉辦造勢，緊咬痛批拜登及其次子的醜聞。（法新社）

    川普15日在北卡羅萊納州舉辦造勢，緊咬痛批拜登及其次子的醜聞。（法新社）

    2020/10/16 19:00

    〔即時新聞／綜合報導〕美國現任總統川普昨天（15日）針對《紐約郵報》（New York Post）日前爆料美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）涉嫌貪腐一事，表示華府每個人都知道「這位民主黨總統候選人的『腐敗』！」

    《紐約郵報》14日揭露拜登與次子杭特在烏克蘭涉貪腐交易，15日再公布2封杭特與中國有關的的電郵，披露杭特與中國華信能源往來密切，不但有該公司創辦的控股公司股權與經營權，還有高額的顧問費。報導還指出杭特幫忙中國富商與父親牽線，以換取每年1000萬美元（約新台幣2.9億元）的獲利。這些消息讓川普緊咬狠打對手拜登，痛斥拜登兒與中國企業交易，背叛美國，一再向選民強調「拜登贏，中國贏」。

    而川普15日在北卡羅萊納州（North Carolina）的造勢活動上，針對此事戲謔地模仿杭特對拜登講話的語氣，「爸爸，給他們（中國）想要的一切好嗎？他們想要什麼就給他們什麼。」指控拜登在他兒子骯髒的交易問題上公然撒謊，稱「這位民主黨候選人的腐敗，是華府的每個人都知道的事。」

    川普表示，這些骯髒交易達成的同時，拜登也讓中國「偷走」了美國人的就業機會。此外，相關新聞遭臉書及推特禁止轉載，讓川普推文痛批，其所屬的共和黨也質疑這些社群平台有黨派偏見，川普也在造勢場上威脅，若臉書和規特繼續刪除拜登醜聞的相關新聞，就要取消保護社群媒體可不受第三方內容的影響、免於承擔民事責任的聯邦法第230條。

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