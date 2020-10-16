拜登兒「通中」 電郵曝對價關係

美國媒體紐約郵報踢爆，民主黨總統候選人拜登次子杭特，曾牽線安排烏克蘭能源公司高層與時任副總統的父親見面，顯示拜登過去關於其子的烏克蘭事業說法不實，但拜登父子否認有此會面。（翻攝自網路）

2020/10/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕在美國總統川普陣營協助下，紐約郵報（New York Post）十四日重提民主黨總統候選人拜登與次子杭特．拜登所涉及的所謂「通烏門」，透過公布杭特的電子郵件內容，直指杭特曾幫烏克蘭能源公司高層牽線與時任副總統的父親拜登見面；拜登陣營與杭特的律師否認曾有此會面。

天然氣商感謝杭特安排 拜登團隊否認會面

根據紐郵，杭特曾企圖安排其父與號稱是烏克蘭布里斯瑪天然氣公司第三號人物、公司董事顧問波茲哈施奇見面。波茲哈施奇在二○一五年四月寫給杭特的電郵中，感謝杭特邀請他前往華府與「給我機會與令尊見面與相處」。波茲哈施奇在一四年五月的另封電郵中，詢問杭特如何「運用你的影響力」解決該公司遭調查一事。拜登競選團隊否認拜登曾與波茲哈施奇見面，指稱經查閱拜登的行程表，該時間點並未發現紐郵所指的會面，遑論該報也從未向拜登陣營核實。杭特的律師梅西雷斯也說，所謂的會面從未發生。

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外界過去並不清楚杭特曾安排布里斯瑪高層與拜登見面，只知杭特曾任布里斯瑪董事，布里斯瑪據稱因拒絕官方索賄而遭調查，包括將對杭特進行偵訊，但負責的檢察總長碩金稍後被迫去職，原因就是拜登以扣住巨額援助款為要脅；拜登坦承要求碩金下台，理由不是暗助布里斯瑪，而是碩金有貪腐疑慮。

與中國華信能源簽約 顧問費年逾千萬美元

紐郵還公布兩封與中國有關的杭特的電郵，一是一家國際管理顧問公司在一七年五月以副本發給杭特的信，說明杭特等人從某合作案中分得的報酬，並說若有差額會告知Zang，Zang指的是中國華信能源執行董事臧建軍；同年七月的另一封由杭特寫給據信是地產業財務長董功文的電郵中，提及與華信能源董事長葉簡明簽顧問約三年，每年可拿超過一千萬美元顧問費，但葉在兩人同年五月於邁阿密會面後提出「更長遠與有利潤的安排」，即成立一家葉杭持股各半的控股公司，令「我與我的家人更感興趣」。葉簡明在一八年於中國被捕入獄。

筆電送修 吸毒、不雅照也曝光

紐郵的資料來源是拜登家鄉德拉瓦州最大城市威明頓的一家電腦維修店老闆，他宣稱杭特在一九年四月親自把受損的筆電送修，但之後沒付錢也沒來拿走。他在好奇下發現電腦內有上述資料，先後通知國會議員、聯邦調查局，最後找上紐約郵報。據報導，筆電硬碟的內容還有杭特吸毒、與女性發生性行為的影片，以及多張不雅照。

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