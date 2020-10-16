封殺拜登「電郵門」報導惹議 國會擬傳喚推特、臉書執行長

美國民主黨總統候選人拜登（圖中）及其次子杭特（圖左）身陷親烏「電郵門」疑雲。（法新社）

2020/10/16 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕美媒14日披露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭涉嫌貪腐交易，社群平台臉書和推特卻以等候事實查核為由，暫時禁止轉載相關新聞報導，此舉不僅引發美國總統川普推文連批，共和黨參議員也要求推特及臉書的執行長出席聽證會，為上述狀況做出解釋。

《紐約郵報》（New York Post）14日發布一份報導，稱在一台杭特丟棄的電腦中發現多則電子郵件涉及拜登父子在烏克蘭的商務活動，其中藏有杭特引薦烏克蘭商人與父親拜登會面的相關內容，被認為是拜登版的「電郵門」，報導刊出後，臉書及推特迅速以不同理由將其封鎖，社群平台用戶均無法發布或分享原始報導的連結。

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綜合外媒報導，密蘇里州共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）質疑，上述兩家社群媒體禁止轉貼新聞的舉動形同「審查」，已分別致函推特執行長杜錫（Jack Dorsey）及臉書執行長札克伯格（Mark Zuckerberg），要求兩人親赴參議院司法委員會「數位平台與選舉干預」聽證會陳詞，並稱已向美國聯邦通信委員會（FCC）告發。

報導指出，美國聯邦參議院司法委員會將於美東時間下週二（20日）舉行投票，屆時將決定是否傳喚杜錫出席23日舉行的聽證會，同時，該委員會目前正考慮是否傳喚札克伯格出席同日的聽證會進行陳詞。

現為FCC專員、共和黨籍的卡爾律師（Brendan Carr）今日亦抨擊臉書、推特兩大社群平台經營方，認為這次事件中，上述兩大公司的審查制度是對個人自由的最大威脅之一。

與此同時，德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）與俄亥俄州共和黨眾議員喬丹（Jim Jordan）分別致信予杜錫與札克伯格，批評這類由平台方主動進行的審查行為，已引發人們對營運方過去致力言論自由及公正選舉等說法產生質疑。

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