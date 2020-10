拜登「電郵門」報導被限制轉貼 川普痛批臉書、推特

2020/10/15 12:12

〔即時新聞/綜合報導〕《紐約郵報》(New York Post)14日揭露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特(Hunter Biden)在烏克蘭涉嫌貪腐交易,相關新聞卻在社群平台臉書和推特被禁止轉載,讓美國總統川普推文連批,共和黨團隊則認為,臉書和推特的審查,具有黨派偏見。

《紐約郵報》在報導 ,已取得一台杭特丟棄的電腦,內含多則電子郵件關於拜登父子在烏克蘭的商務活動,並提及杭特引薦烏克蘭商人與父親拜登會面,被認為是拜登版的「電郵門」。拜登競選團隊否認相關內容,因此臉書和推特以「內容真實性有疑慮」為由,限制用戶轉貼新聞。

臉書發言人史東(Andy Stone)表示,「這是減少錯誤訊息傳播的標準程序」。推特也回應表示,文章內容的來源仍有疑慮,因此限制新聞在平台上傳播。共和黨則批評,社群平台是依據黨派進行審查。

川普則推文怒批,臉書和推特撤下「愛睏喬」和他兒子杭特的電郵新聞,「沒有什麼比腐敗的政客更糟糕的」,強調這篇新聞只是爆料拜登父子的開端。白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)也因為在推特分享此篇報導,帳戶被直接封鎖,川普在愛荷華州的造勢怒批,只因為麥肯內尼要告訴大家真相,推特就關閉她的帳號。

拜登在前總統歐巴馬執政時期負責烏克蘭政策,曾傳出拜登介入烏克蘭當局,協助次子杭特免受貪污調查,拜登競選團隊發言人貝茨(Andrew Bates)則聲明表示,拜登在對烏克蘭政策中沒有做任何不當的事,並強調已確認過拜登那段時間的官方行程,沒有找到《紐約郵報》指控的這場見面。

So terrible that Facebook and Twitter took down the story of “Smoking Gun” emails related to Sleepy Joe Biden and his son, Hunter, in the @NYPost. It is only the beginning for them. There is nothing worse than a corrupt politician. REPEAL SECTION 230!!! https://t.co/g1RJFpIVUZ