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    拜登「電郵門」報導被限制轉貼 川普痛批臉書、推特

    《紐約郵報》14日報導拜登版的「電郵門」，新聞連結被社群平台禁止轉載，引發美國總統川普不滿。（美聯社）

    《紐約郵報》14日報導拜登版的「電郵門」，新聞連結被社群平台禁止轉載，引發美國總統川普不滿。（美聯社）

    2020/10/15 12:12

    〔即時新聞／綜合報導〕《紐約郵報》（New York Post）14日揭露美國民主黨總統候選人拜登與次子杭特（Hunter Biden）在烏克蘭涉嫌貪腐交易，相關新聞卻在社群平台臉書和推特被禁止轉載，讓美國總統川普推文連批，共和黨團隊則認為，臉書和推特的審查，具有黨派偏見。

    《紐約郵報》在報導 ，已取得一台杭特丟棄的電腦，內含多則電子郵件關於拜登父子在烏克蘭的商務活動，並提及杭特引薦烏克蘭商人與父親拜登會面，被認為是拜登版的「電郵門」。拜登競選團隊否認相關內容，因此臉書和推特以「內容真實性有疑慮」為由，限制用戶轉貼新聞。

    臉書發言人史東（Andy Stone）表示，「這是減少錯誤訊息傳播的標準程序」。推特也回應表示，文章內容的來源仍有疑慮，因此限制新聞在平台上傳播。共和黨則批評，社群平台是依據黨派進行審查。

    川普則推文怒批，臉書和推特撤下「愛睏喬」和他兒子杭特的電郵新聞，「沒有什麼比腐敗的政客更糟糕的」，強調這篇新聞只是爆料拜登父子的開端。白宮新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）也因為在推特分享此篇報導，帳戶被直接封鎖，川普在愛荷華州的造勢怒批，只因為麥肯內尼要告訴大家真相，推特就關閉她的帳號。

    拜登在前總統歐巴馬執政時期負責烏克蘭政策，曾傳出拜登介入烏克蘭當局，協助次子杭特免受貪污調查，拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）則聲明表示，拜登在對烏克蘭政策中沒有做任何不當的事，並強調已確認過拜登那段時間的官方行程，沒有找到《紐約郵報》指控的這場見面。

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