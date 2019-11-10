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川普反擊彈劾調查 擬公布第2份與烏克蘭總統電話記錄
2019-11-10 13:17:32
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普被指施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi），調查民主黨政敵前副總統拜登之子，如今身陷彈劾案調查。川普昨日（9日）表示，白宮可能會在週二公布第2份他與澤倫斯基電話交談的文字記錄。
綜合外媒報導，川普在9日前往阿拉巴馬州（Alabama）視察之前，在安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）對媒體透露，他與澤倫斯基一共通了2次電話，白宮可能會在週二（11月12日）公布第2份通話的文字記錄。
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川普承認於4月第一次與澤倫斯基進行交談，而到目前為止，他與澤倫斯基在7月25日的談話內容一直是彈劾案調查的焦點。川普表示，4月份的通話記錄非常重要，「你去讀第2份電話通話記錄，然後告訴我是否有任何問題」，並稱他不關心國會彈劾的程序公開與否，因為「整件事根本不該發生」，迄今的證詞皆是「二手知識」。