美使改口扣住烏軍援 為逼查拜登

美國聯邦眾議院五日公布閉門聽證會的最新證詞，美國駐歐盟大使桑德蘭一改此前作證時「不承認」凍結對烏國援助關乎要脅烏國調查前副總統拜登的說法，坦承川普政府扣住烏克蘭的軍事援助，與調查拜登有關。（美聯社檔案照）

2019-11-07 05:30:00

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國聯邦眾議院上月底就彈劾川普「通烏門」案正式啟動總統彈劾調查。眾院五日公布閉門聽證會取得的最新證詞，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）指稱，「川普政府扣住烏克蘭的軍事援助，與調查拜登有關」，一改此前作證時「不承認」凍結對烏國援助關乎要脅烏國調查拜登的說法。

前副總統拜登是目前呼聲頗高的二○二○年民主黨總統參選人。根據證詞摘錄，桑德蘭向眾院提交的三頁補充說明指出，在美國駐烏克蘭大使泰勒（Bill Taylor）等官員作證後，他回想起九月初曾向烏克蘭總統澤倫斯基的一名顧問提到，「除非烏克蘭公開兩國已討論數週的反貪污聲明，否則美國可能不會恢復援助」，而此說法相當於證實了川普政府扣住援助款與施壓烏克蘭調查拜登可能具有關聯性。

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桑德蘭「翻供」的說法，讓民主黨士氣大增；白宮則稱桑德蘭沒有為他的「假設」找到「堅實的消息來源」，「再多猥褻的媒體偏見頭條報導也改變不了…總統沒做錯事的事實」。

民主黨人正積極推動在年底前正式表決彈劾川普，眾院擬於下週舉行彈劾調查的公聽會。迄今至少已有四名「吹哨者」舉報川普濫權施壓烏國政府調查其政敵拜登；據「吹哨者」說法，川普在今夏致電澤倫斯基時，利用國會已經通過的二．五億美元軍事援助作為要脅，多次施壓基輔當局重啟對拜登父子的調查。

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