拜登兒陷電郵門 社群封鎖美媒冷處理

美國媒體踢爆，拜登次子杭特曾牽線安排烏克蘭能源公司高層與時任副總統的父親見面。圖為拜登與杭特父子2010年在華府觀看大學校際籃球賽。（路透檔案照）

2020/10/16 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十四日重提民主黨對手拜登及其子杭特涉及的「通烏門」，指稱媒體所披露的杭特的電子郵件，就是拜登說謊的鐵證。但臉書與推特兩大社群平台以需要進行事實查核與違反隱私政策等理由限制轉發該新聞，不少與川普不和的主流媒體也冷處理此一爆料。

川普十四日在愛荷華州狄蒙造勢時告訴支持者，紐約郵報公布的杭特電郵是「鐵證如山」，顯示拜登針對參與杭特的烏克蘭事業的程度「公然說謊」。該電郵顯示，拜登曾與杭特出任董事的烏國能源公司高層見面，並於稍後施壓烏國政府，迫使一名調查該公司的烏國檢察官去職。川普稱這些曝光的電子郵件是「爆炸性文件」，並大讚獨家報導此事的紐約郵報是「非常好的報紙」。紐郵隸屬媒體大亨梅鐸的新聞集團，而向來挺川普的美國福斯新聞所屬的福斯公司，創辦人正是梅鐸。

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臉書「審查」貼文 推特鎖帳號

臉書在紐郵刊登此報導數小時後表示，已決定限制在臉書平台轉發該報導，以便對報導的內容進行事實查核；至於推特則直接封鎖該報導，理由是報導中揭露相關人等的私人電話號碼與電郵地址，違反推特的隱私規定，此外也違反禁止遭竊取資料的政策（爆料內容來自一台送修但未取件的筆電）；許多人因轉推該文以致帳號被鎖，包括白宮發言人麥肯內尼。共和黨國會參議員霍利（Josh Hawley）質疑臉書與推特為何對該報導進行「審查」，並揚言要這兩家公司到國會說明。

此外，不少美國主流媒體則冷處理此一爆料，紐約時報以及同屬新聞集團的華爾街日報把重點放在社群平台封殺紐郵的爆料上，華盛頓郵報則主打此爆料策劃者是川普私人律師朱利安尼與川普前愛將、前白宮首席策士巴農以及爆料內容除約見面外了無新意，至於與川普關係最差的ＣＮＮ，則完全沒有相關報導。

美國民主黨總統候選人拜登的次子杭特，在今年民主黨全國代表大會最後一天的八月二十日，透過視訊發表演說。 （法新社檔案照）

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