FBI隱匿拜登涉弊資料讓川普被彈劾？眾院連署要求說明

信件內容指出，FBI若早擁有相關資料，卻在川普彈劾案時沒有警告白宮，甚至將之扣留不交給川普法律團隊，以加重川普的罪嫌，這已「犯下重大錯誤判決」，也違反了「信任關係」。圖為FBI總部。（彭博）

2020/10/16 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美媒爆料，從美國總統參選人拜登的兒子杭特一部遺棄電腦拷貝的信件中，發現他與拜登涉與烏克蘭貪腐交易的證據，兩大社群平台臉書、推特第一時間封鎖任何轉貼報導的貼文，引發爭議。對此，美國眾議院19位議員連署，要求聯邦調查局（FBI）說明是否如報導所稱，在川普彈劾案期間，是否已得到杭特這部儲存了關鍵信件的電腦。若真如此，FBI調查川普彈劾案時，已「犯下重大錯誤判決」。

川普2019年要求烏克蘭當局調查「前副總統拜登是否為了兒子杭特不被起訴貪污，而施壓解雇調查貪污案的烏克蘭檢察官」，川普也因此遭到彈劾；然而《紐約郵報》日前爆料指出，在當時，FBI就擁有杭特存有關鍵電子郵件的電腦。

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《紐約郵報》提到，一家電腦維修店老闆指出，在一台杭特送修的筆記型電腦中存有這些杭特與烏克蘭能源公司往來的關鍵信件，內容有關天然氣商高層感謝杭特安排與拜登會面的回信；另外也有信件內容提及與華信能源董事長葉簡明簽高額顧問約等內容。此外，還有杭特吸毒與和女性發生關係的不雅照片、影片。對此，老闆將電腦交給FBI鑑定，幾週後FBI交給老闆相關文件，並將電腦沒收；事後《紐約郵報》取得電腦中這些信件的拷貝資料。

根據《福斯新聞》 報導，19名共和黨議員美國時間週四連署致信FBI，信件內容指出，FBI若早擁有相關資料，卻在川普彈劾案時沒有警告白宮，甚至將之扣留不交給川普法律團隊，以加重川普的罪嫌，這已「犯下重大錯誤判決」，也違反了「信任關係」。

對於先前部分媒體詢問，FBI不否認也不證實相關調查是否存在；對於眾議院提交連署信，FBI發言人表示，已經收到這封信，但是暫時不進一步發表評論。與此同時，共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）、格雷厄姆（Lindsey Graham）、霍利（Josh Hawley）等，已要求推特及臉書的執行長出席聽證會，為社群平台第一時間封鎖任何轉貼報導的貼文的狀況做出解釋。

美國眾議院19位議員連署，要求聯邦調查局（FBI）說明是否如報導所稱，在川普彈劾案期間，是否已得到杭特這部儲存了關鍵信件的電腦。（圖擷取自FOX NEWS）

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