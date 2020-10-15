驚！日本橫濱飄散「迷之異味」 直逼首相菅義偉住家

2020/10/15 01:01

〔即時新聞／綜合報導〕日本今年5月27日起，從三浦半島開始飄散「迷之異味」，這股味道後來一路北上，本月3日出現在神奈川縣橫濱車站附近，目前已經直逼日本首相菅義偉位於當地的住家，而日媒14日最新報導指出，這個謎團到現在還是沒有解開。

日本《Flash》雜誌指出，5月27日起橫須賀市三浦半島東岸接獲第一起「迷之異味」通報，9月19日在東京灣沿岸也接獲通報聞到這股味道，10月3日異味已經出現在橫濱市中心、神奈川區、港北區等地，當地紅十字會醫院人員也聞到臭味，該醫院距離日本首相菅義偉在當地的住家僅有5公里，目前菅義偉實際住在東京赤阪的眾院議員宿舍中。

「迷之異味」引發日本政府高度重視，橫濱市消防局成功收集空氣，送往橫濱市環境科學研究所進行分析，發現這些具有臭味的空氣多為瓦斯成分，異戊烷、正戊烷濃度分別是普通空氣的12倍、13倍以上，丁烷的濃度則超出2.7倍，另外乙烯、乙炔的濃度也比正常空氣高2倍。

橫濱市官方負責人指出，這種令人厭惡的氣味不會對人體健康產生負面影響，目前人員正在調查造成這種現象的原因，但是在收集空氣的附近地點，都沒有發現像汽油等物體，也是不排除有可能是因地殼運動發出的異味，或是港口油輪散發出的氣體，目前官方還沒有定論。

位於三浦半島最南端的三浦市，從5月份開始持續飄散「稀釋劑的氣味」和「橡膠燃燒的氣味」，當地出動大量消防車、救護車，都找不到來源。接著這種氣味每隔一個月就沿著三浦半島的東京灣沿岸向北移動，最終在10月12日到達了橫濱車站，當地消防局坦言，不能確定最新分析的空氣樣本是否與三浦半島的異常氣味有關，但分析氣體對於採取措施而言很有幫助，算是為解開謎團邁開了一大步。

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