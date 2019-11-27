跟上性平腳步！ 橫濱市12月開放同性伴侶申請關係證明書

日本橫濱市12月2日開始正式接受同性情侶之間的伴侶關係證書申請。圖為日本東京今年4月28日東京同志大遊行情況。（法新社）

2019-11-27 11:14:53

〔即時新聞／綜合報導〕性別平權再進一步！擁有超過370萬人口的日本神奈川縣橫濱市今日宣布，將跟上其他區域的追求性平腳步，12月2日開始，正式接受同性情侶之間的伴侶關係證書申請。

根據《NHK》報導，事實上，日本數個縣市和區域早已逐漸導入承認同性伴侶關係的制度；橫濱市下個月將施行伴侶關係證書申請制度規定，只要是成年的同性伴侶，向相關單位提交伴侶關係宣誓書後，橫濱市將不問戶籍性別，核發伴侶關係證明，更可提供英文、中文、韓文等外語版本。

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此制度也將適用於「事實婚」伴侶（未向戶政機關登記，但實際生活為已婚狀態的伴侶，可透過相關申請手續享有合法夫妻的部分社會福利），即便是性別認同為二元性別以外的「X性別」者（即第三性），也可以提出伴侶關係證書申請。

儘管此證明書並無民法上的婚姻效力，但橫濱市相關單位正在檢討，是否能透過相關支援政策使領有證明書的伴侶和合法夫妻一樣，享有入住「市營住宅」等公眾福利的權利；目前，承認同性伴侶關係的神奈川縣已在這個月開放縣內宣誓伴侶關係者「縣營住宅」的入住申請。

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