反制中國擴軍》日本明年防衛概算1.53兆 連續8年創新高

為反制中國擴張軍備，日本下年度防衛預算概算要求總額近5.5兆日圓，再創新高。圖為日本海自飛彈驅逐艦「島風號」2017年與美軍MH-60S聯合操練。（路透檔案照）

2020/10/01 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京九月三十日報導〕日本政府各部會九月三十日向財務省提出下年度預算概算要求，這是首相菅義偉上任後，首次編列的政府總預算案。日本媒體報導，總額將超過一○五兆日圓（約二十九．三兆台幣）創新高，連續七年破百兆日圓。其中備受矚目的防衛預算概算要求，總額達五兆四八九八億日圓（約一．五三兆台幣），連續八年創新高紀錄，反映制衡中國擴張軍備的決心。

日本經濟新聞報導，由於應對武漢肺炎疫情的需求，日本下年度歲出負擔大幅增加，但因中國持續加強軍備，日本也在防衛預算上反映出應對安保環境嚴峻的應有態度。日本在二○一八年年底頒佈新防衛計畫大綱，強調建構多次元綜合防衛力，一九年公布的五年期中期防衛力整備計畫，則以強化太空、網路和電子戰能力為主，這些構想也陸續在預算上落實。

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聚焦新編太空軍、網路防衛隊、電戰部隊

防衛省在下年度預算中，預定新編太空作戰群、新設網路防衛隊、新設第三支電子戰作戰部隊。其中，新設網路部隊暫名「防衛省網路防衛隊」，預定下年度末成立，初期編制為五四○人，主要成員由陸海空自衛隊的網路相關部隊組成，並聘用民間網路人才擔任網安顧問。

電子戰作戰部隊隸屬陸上自衛隊，陸自目前已在北海道千歲駐屯地成立首支電子戰部隊，今年底也預定在熊本縣健軍駐屯地部署第二支電子戰部隊，規模約八十人。第三支新設電子戰部隊將部署在東京朝霞駐屯地，東京也將成立司令部統籌指揮，抗衡中國和俄羅斯。

另外，日本政府今年六月宣布放棄部署陸基神盾系統（Aegis Ashore），目前出現新造神盾艦、飛彈攔截專用艦，或在海上興建替代設施等替代方案。由於方案尚未確定，防衛省編列概算中，以「事項要求」保留預算，並未列出詳細內容。

在裝備和武器方面，下年度預定取得四架F-35A和兩架F-35B戰機，並編列一七二億日圓F-35A掛載的長程巡弋飛彈JSM預算；護衛艦「加賀號」為配合搭載F-35B，也將改裝飛行甲板。而為加強電子戰情報收集能力，以C-2運輸機改裝的電波情報收集機，也正式命名為「RC-2」，下年度編列七十一億日圓預算，以取得相關裝備。至於新一代戰機研發相關經費，則編列七七二億日圓，其中四十一億日圓將由日本和英國共同研發高性能雷達技術，以提高戰機廣域偵蒐功能。

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