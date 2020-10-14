中媒公布李孟居道歉片 「過來人」鄭文傑分析傳遞的政治訊息

英國駐港總領事館前職員鄭文傑。（路透）

2020/10/14 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國《央視》日前揭露中國國安機關進行「迅雷2020」專項行動，破獲「數百起台灣間諜竊密案」，還公布去年失蹤、屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居的自白道歉，《自由亞洲電台》報導，「過來人」英國駐港總領事館前職員鄭文傑也分析李的電視認罪傳遞的政治訊息。

《自由亞洲電台》報導，鄭文傑認為他與李孟居可能屬於同一系列專案，兩人遭遇有不少類似之處，，並指李的認罪片與中共審訊他的手法類似，同樣被受審、政治問話，例如讀書時見了誰、跟誰聊了什麼。

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報導指出，鄭文傑去年11月曾在聲明中指出，中共審訊人員「企圖引導他承認自己是煽動香港反送中抗議活動的策劃者及英國代理人」，報導也稱李案宛若套用雷同的「政治劇本」。鄭文傑認為一定有個布局，「他要抓一些所謂的外國代理人，所以他們抓了一個台灣人」，並指目的是「想要把台灣政府連結起來」，還稱李在認罪片中部分言論方向，「是被國安有意識經過1年2個月的審訊去導引他、去做出這樣的行為」。

至於中共為何要操作李孟居案，報導提到，鄭文傑分析主要為「對內政治宣傳」，加深中國人對反送中政治抗爭的反感，並推測中共會覺得反送中本質為有外力介入的反華活動、圖謀分裂祖國，然後所謂以民主自由作包裝，損害國家核心利益、和平穩定，「這就他的主旋律，他就跟著這個主旋律去操演」。

報導提及，鄭文傑提醒，強迫認罪文化給予外國人重要警示，「必須跟中國保持一定距離」，並稱中國法律體系對境外人士「完全不安全」，建議以史為鑑，「任何人都隨時可能成為中共政治宣傳下的犧牲品」。

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