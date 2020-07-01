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鄭文傑：獲英國政治庇護 香港BNO持有人首例

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑檔案照。（路透）

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑檔案照。（路透）

2020-07-01 23:52:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕曾經在去年香港反對修訂逃犯條例的抗爭運動期間，遭中國政府非法拘押的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，1日宣布已獲得英國政治庇護。據信鄭文傑是香港的「英國國民（海外）護照」（BNO）持有者獲得庇護首例。

鄭文傑透過網路舉行記者會宣布此事，他說，居留期5年間可在當地無條件就學、就業，5年後可申請永久居民、入籍。「德國之聲」、「香港經濟新聞」網站報導，根據英國內政部資料，過去僅在2011年以人道主義批准香港的庇護或酌情居留申請，鄭文傑說，他相信自己是首位香港BNO持有人獲得英國庇護，「當局是基於他受到政治迫害做出決定」。

他說英國政府在6月26日批准庇護，在香港實施國安法之際獲准庇護意義重大，有助於其他港人向英國尋求政治庇護；英國政府此刻批准，「顯示當局已對香港一國兩制的運作逐漸失去信心」。

針對香港國安法條文內容，鄭文傑說，當中第38條不具有香港特區永久居民身分的人，在香港以外犯行亦適用該法，是中國當局若認定某人違反國安法，「到天涯海角也要追捕你」。他說，自己已經不能再回香港，也未再與香港、中國家人聯絡，擔心連累他們，現在正在英國推動香港民主運動，與流亡台灣的林榮基、在德國的黃台仰、在美國的梁繼平成立平台，協助需要尋求庇護的港人。

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