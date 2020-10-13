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    共抗中國威脅學術自由 16國逾百名學者連署

    香港街頭的中國五星旗與宣傳香港國安法的看板。（法新社檔案照）

    香港街頭的中國五星旗與宣傳香港國安法的看板。（法新社檔案照）

    2020/10/13 22:27

    〔編譯管淑平／綜合報導〕包括美國、英國、德國和澳洲等16國、71所學術機構的逾百名學者連署，呼籲共同抵抗中國透過「香港國安法」威脅學術自由。連署書指出，香港國安法可能造成的寒蟬效應令人擔心，除非學術界有共識一致抵抗中國政府干預有關中國的學術研究和教育，否則各大學都將成為目標，被各個擊破。

    英國「衛報」12日報導，連署書對香港國安法中第38條的域外管轄權感到憂心，指出該法適用於居住在香港以外的港人以及外國人，令人擔心學生會因其學術作品被中國政府視為顛覆，而在過境香港、中國時面臨被逮捕、判處重刑的風險，已經有學生因為擔心遭到報復，放棄與中國相關的課程，也自我審查學術論述。

    連署書說，「大學本應是暢談雄辯的場所，是職員、師生不需恐懼或利益偏私，能討論爭議議題的安全場所。但是國安法在其第38條下的適用範圍和影響，將威脅言論自由和學術自主，帶來寒蟬效應，鼓勵對中國黨國的批評論者自我審查」。

    英國諾丁罕大學亞洲研究所高級研究員富爾達（Andreas Fulda）和另一名連署發起人說，已有數名來自英國和中國的學生，私下向他們表示，害怕在課堂上或報告中所作評論，會被用來當作證據對付他們，「各大學不能獨力應付這個挑戰，需要學術界領導人、政治人物和政府高層官員一起，共同捍衛我們的學術自由。我們必須批評（香港）國安法的本質：強硬試圖封殺對中國的批評討論，是站在與追求知識和理解的對立面」。

    富爾達說，「眾所周知中國黨國政府把學生當武器」，但是這種情況不限於中國和香港，比利時學者方文莎（Vanessa Frangville）曾披露中國駐布魯塞爾大使館試圖招募當地學生，參加2018年反維吾爾族的示威活動。

    德國萊比錫大學一名漢學學者日前也向香港民主運動者鄺頌晴透露，他的香港、台灣和中國學生曾詢問，「由於擔心被課堂上其他人所作批評中國言論牽連」，能否取消選修他的課程。

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