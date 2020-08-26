吳若玄論文被要求加註中國？ 學者：壓縮台灣學術能見度

吳若玄（見圖）不確定這次要求在論文中加上「中國」的決定是否來自施普林格‧自然集團高層，「不過所投稿的那個期刊的編輯是中國人」，而她以及團隊已決定將論文轉投別家期刊。（圖擷取自吳若玄臉書）

2020-08-26 19:18:33

〔即時新聞／綜合報導〕在美國進修的台灣醫師吳若玄昨天（8月25日）在臉書發文表示，她投稿論文到科學刊物出版集團「施普林格·自然」（Springer Nature） 旗下的醫學期刊《Eye and Vision》，卻被編輯部要求須在個人身分「台灣」的後面加上「中國」，「否則無法刊登」，消息一出引起輿論及學術圈熱議；有學者感嘆：「台灣學者在職涯中的某個階段，都必須在學術機會與國家身分中做抉擇。」吳若玄及其團隊已決定將論文轉投其他學術期刊。

根據《德國之聲》報導，吳若玄在接受香港《立場新聞》訪問中提到，指導她的教授與團隊都說，「他們即便有上千次投稿學術期刊的經驗，但從未被期刊編輯要求將『台灣』改寫成『台灣，中國』」；她表示，對於論文因政治原因遭拒感到遺憾，而身為來自台灣的研究者，「擔憂未來同類政治議題會牽連更多學術期刊，並影響論文刊登的狀況」。

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曾在美國任教多年的台灣中央研究院民族學研究所副研究員劉文表示，曾在投稿論文時，被期刊編輯要求不能在她所服務的學術機構名稱後面加上「台灣」兩字，但與她一同撰寫的美國作者，卻能在學術機構名稱後加上「美國」；她指出，期刊編輯可能不會很直接的要求台灣學者不要探討台灣或是台灣政治議題，但當他們提出各種看似很細碎要求的同時，「實際上是在嘗試壓縮台灣學術內容的能見度，並迫使學者開始對自己的學術內容進行自我審查」。

在美國格林內爾學院歷史系任教的周怡齡也認為，台灣學者在職涯的每個階段幾乎都得在學術機會與國家身分之間做抉擇；她表示，在這個例子中，雖然編輯委員會聲稱他們對國家管轄權主張一貫保持中立，「但下一句他們立刻表示，他們的編輯規定是根據中國的法律與規定來制定的」。

不過這也不是「施普林格·自然」第一次出現這類的爭議，該集團過去曾在2017年11月曾坦承應中國政府的要求，將上百篇涉及台灣丶西藏丶人權與菁英政治的數百篇論文從其中國網站上撤下來；而吳若玄也不確定這次要求在論文中加上「中國」的決定是否來自施普林格‧自然集團高層，「不過所投稿的那個期刊的編輯是中國人」，而吳若玄今天（8月26日）在留言指出，她以及團隊決定將論文轉投別家期刊，謝謝大家關心。

在美國進修的台灣醫師吳若玄昨天（8月25日）在臉書發文表示，她日前投稿論文到醫學期刊《Eye and Vision》，卻被該期刊的編輯部要求必須在台灣的後面加上中國，「否則無法刊登」。（圖擷取自吳若玄臉書）

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