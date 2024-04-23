日本皇室IG開設未滿一個月 粉絲人數衝破百萬

日本宮內廳Instagram官方帳號開設不到1個月，粉絲人數已破百萬。（圖擷取自宮內廳Instagram）

2024/04/23 22:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕掌管日本天皇、皇室及皇居事務的日本宮內廳Instagram官方帳號kunaicho_jp開設不到1個月，粉絲人數已破百萬。

根據日媒，4月1日開設的IG帳號kunaicho_jp的粉絲人數，已於日本時間21日午後破百萬，到了台灣時間23日晚間已超過109萬。

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宮內廳次長黒田武一郎說，這顯示日本大眾對皇室深感興趣，他感到責任重大；該廳雖未就IG粉絲人數設定目標，但破百萬確實是一大重要里程碑，該廳將持續完善其公關手法，吸引更多閱聽人，包括年輕一代的興趣。

宮內廳1年前成立新公關團隊，負責提供更多有關皇室成員的新聞與資訊，特別是透過網路；本月初開設的IG帳號迄今已有33篇貼文，內容包括德仁天皇與雅子皇后出席官方活動、東京皇居之美及其傳統文化儀式。拜社群媒體的特性之賜，皇室活動得以在事發當天就發布更新。

日本關東學院大學政治史教授、擅長王室公關策略的君塚直隆指出，宮內廳IG人氣爆棚，凸顯出該廳的傳統網站未能滿足大眾對皇室的強烈興趣；宮內廳IG應該做得比衝粉絲人數更多，讓民眾更為認識到皇室因人數減少而面臨繼承挑戰。

君塚還建議擴大宮內廳IG內容將其他皇室成員納入其中，以及在YouTube與X（前推特）等社群平台上開設帳號。

日本宮內廳本月1日在Instagram上開設官方帳號，發布有關日本皇室的新聞與資訊。（法新社）

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