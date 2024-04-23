為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本皇室IG開設未滿一個月 粉絲人數衝破百萬

日本宮內廳Instagram官方帳號開設不到1個月，粉絲人數已破百萬。（圖擷取自宮內廳Instagram）

日本宮內廳Instagram官方帳號開設不到1個月，粉絲人數已破百萬。（圖擷取自宮內廳Instagram）

2024/04/23 22:57

〔編譯張沛元／綜合報導〕掌管日本天皇、皇室及皇居事務的日本宮內廳Instagram官方帳號kunaicho_jp開設不到1個月，粉絲人數已破百萬。

根據日媒，4月1日開設的IG帳號kunaicho_jp的粉絲人數，已於日本時間21日午後破百萬，到了台灣時間23日晚間已超過109萬。

宮內廳次長黒田武一郎說，這顯示日本大眾對皇室深感興趣，他感到責任重大；該廳雖未就IG粉絲人數設定目標，但破百萬確實是一大重要里程碑，該廳將持續完善其公關手法，吸引更多閱聽人，包括年輕一代的興趣。

宮內廳1年前成立新公關團隊，負責提供更多有關皇室成員的新聞與資訊，特別是透過網路；本月初開設的IG帳號迄今已有33篇貼文，內容包括德仁天皇與雅子皇后出席官方活動、東京皇居之美及其傳統文化儀式。拜社群媒體的特性之賜，皇室活動得以在事發當天就發布更新。

日本關東學院大學政治史教授、擅長王室公關策略的君塚直隆指出，宮內廳IG人氣爆棚，凸顯出該廳的傳統網站未能滿足大眾對皇室的強烈興趣；宮內廳IG應該做得比衝粉絲人數更多，讓民眾更為認識到皇室因人數減少而面臨繼承挑戰。

君塚還建議擴大宮內廳IG內容將其他皇室成員納入其中，以及在YouTube與X（前推特）等社群平台上開設帳號。

日本宮內廳本月1日在Instagram上開設官方帳號，發布有關日本皇室的新聞與資訊。（法新社）

日本宮內廳本月1日在Instagram上開設官方帳號，發布有關日本皇室的新聞與資訊。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
歷史首次！ 日本宮內廳4月開通官方IG帳號 分享天皇一家動態
2024/03/25 14:31

歷史首次！ 日本宮內廳4月開通官方IG帳號 分享天皇一家動態
日本皇室變潮！ 宮內廳4/1開通官方IG 粉絲數迅速增近20萬
2024/04/01 15:42

日本皇室變潮！ 宮內廳4/1開通官方IG 粉絲數迅速增近20萬

ORIS腕錶 用設計喚起重視海廢危害
愛子公主去上班了！ 今天入職日本紅十字會
2024/04/01 16:03

愛子公主去上班了！ 今天入職日本紅十字會
愛子公主參拜伊勢神宮「瞬間雨過天晴」 網喊：天照大神顯靈！
2024/03/28 06:14

愛子公主參拜伊勢神宮「瞬間雨過天晴」 網喊：天照大神顯靈！

酷澎推兒權邀罕病兒看大聯盟 圓棒球夢
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播