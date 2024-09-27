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射擊訓練槍托扛肩上 竹市民政處長引網笑：在拿火箭炮嗎

新竹市政府民政處處長施淑婷昨參與替代役備役役男射擊訓練，不過她事後在臉書分享的照片意外引發網友熱議，因為她的槍托並未抵住肩膀而是直接扛在肩上，讓網友嘲笑「是在拿火箭炮嗎？」（圖擷自臉書）

新竹市政府民政處處長施淑婷昨參與替代役備役役男射擊訓練，不過她事後在臉書分享的照片意外引發網友熱議，因為她的槍托並未抵住肩膀而是直接扛在肩上，讓網友嘲笑「是在拿火箭炮嗎？」（圖擷自臉書）

2024/09/27 08:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市政府昨日於新竹關西營區辦理替代役備役役男射擊訓練，新竹市政府民政處處長施淑婷也到場參與，不過她事後在臉書分享的照片意外引發網友熱議，因為她的槍托並未抵住肩膀而是直接扛在肩上，讓網友嘲笑「是在拿火箭炮嗎」，她在發文中也說「大家都有看出理想與現實的距離，理想打敵人，現實打瞎自己的眼」。

新竹市政府26日於新竹關西營區辦理全國第三場次的替代役備役役男射擊訓練，昨晚施淑婷在臉書分享的活動照片則引起網友熱議，由於照片中她將槍托直接扛在肩上，引發網友紛紛留言質疑「是當火箭筒喔？」、「開槍之後眼睛就會變黑輪了」、「槍是這樣拿的你確定？」、「拿得很好，下次別拿了」、「不要擺拍啦，根本笑話。」、「以前射擊都是抵緊肩窩，第一次看過抵緊眼窩的，佩服佩服」。也有網友指出「旁邊的教官不知道在幹嘛」、「右邊那個也很有問題啊」、「是不敢管吧」。

不過施淑婷在發文中提到「閉上一隻眼睛時，想要的一切變得更加清晰，睜開兩隻眼睛時，發現距離與理想一樣遙遠」，在底下也留言表示「大家都有看出理想與現實的距離，理想打敵人，現實打瞎自己的眼」。

事實上，高官擺拍不是只有國內才有，美國海軍在今年4月也曾上傳1張照片，照片中神盾驅逐艦「馬侃號」中校艦長亞斯特手持步槍射擊，事後卻被抓包步槍瞄準鏡根本裝反，也成為外界笑柄。此事也讓亞斯特在今年8月底遭到解職。

美國海軍今年4月上傳1張照片，神盾驅逐艦「馬侃號」中校艦長亞斯特手持步槍射擊的畫面，結果被發現步槍瞄準鏡根本裝反，成為外界笑柄。（美聯社）

美國海軍今年4月上傳1張照片，神盾驅逐艦「馬侃號」中校艦長亞斯特手持步槍射擊的畫面，結果被發現步槍瞄準鏡根本裝反，成為外界笑柄。（美聯社）

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