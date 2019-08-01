審核是否符合黨意 中國限制德國學術自由

2019-08-01 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕德國聯邦政府日前證實，在德國的中國學者，以及在中國的德國學者，都會受到中國政府的監督與控管，確保學術研究的內容符合共產黨規範，而在中國的德國非政府組織，也必須在中方的許可及管制之下才能進行活動，不但壓迫學術自由，也同時限制言論自由及新聞自由。

根據德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）昨（31日）報導，德國聯邦政府已證實，中國政府會控制在德國學術圈的中國籍研究人員，並試圖影響研究中國相關議題的德國學者，使學術研究內容符合共產黨的規範。而在中國任教的德國籍教職人員，授課前必須事先提交教材與教學內容，在符合共產黨的要求後才能通過審核，並表示這些有損學術自由的行為，同時也會限制言論自由及新聞自由。

德國政府官員表示，在中國進行學術研究的德國非政府組織，也必須受到中國政府的許可及監控才能進行活動，讓組織運作面臨困境。中國從2017年1月開始實施《境外非政府組織境內活動管理法》，讓所有國外的非政府組織都必須接受政府管制，限縮集會結社自由。

根據報導，在中國國家主席習近平上任後，中國的學術自由程度逐漸下降，中國政府也會向德國學術界施壓，甚至不惜中斷學術交流，例如德國威瑪市（Weimar）在2017年，頒發人權獎給被中國拘捕的維吾爾族學者伊力哈木（Ilham Tohti），上海同濟大學因此立即停止與威瑪市包浩斯大學（Bauhaus）的學術交流，隨後包浩斯大學曾多次試圖與中方溝通，卻都沒有獲得回覆。

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