川普首談新疆再教育營 坦言棘手

2019-07-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院第二屆「促進宗教自由部長級會議」十六日於華府揭幕，在上百國逾千人出席的盛會上，中國近年對待新疆維吾爾自治區少數民族的高壓暴行成了焦點話題，美國眾議院議長裴洛西嚴詞呼籲美國政府採取行動。美國總統川普隔天也在白宮接見來自十七國的廿七名宗教迫害受害者，包括分別為新疆維吾爾穆斯林、法輪功學員、藏傳佛教徒、基督徒的四名中國代表，並首度公開評論中國蓋在新疆的「再教育營」，直言「事情棘手」。

川普十七日接見的廿七人，分別來自中國、土耳其、北韓、伊朗、緬甸等國，包括維吾爾族學者伊力哈木．土赫提之女菊爾，這也是川普首次與中國維族人會晤。川普向他們表示，「你們的共同之處是因為信仰而遭受巨大苦難」，「你們每一位現在都成為在全球推動宗教自由的見證人」。

菊爾告訴川普，她的父親和許多維族人一樣被關在集中營，她從二○一七年起便無法和父親聯絡。聽完菊爾的敘述，川普回答「事情棘手」。法輪功學員張玉華敦促川普不能只是空談，應該採取行動對抗中國共產黨，川普聞言不斷點頭。

對此，中國外交部發言人陸慷十八日抨擊美方邀請法輪功邪教份子及其他污衊中國宗教政策的人員參加所謂宗教會議，要求美國停止利用宗教問題干涉別國內政，聲稱中國沒有宗教迫害，公民依法享有信仰自由。

菊爾十六日曾在「促進宗教自由部長級會議」上表示，他的父親五年半前在住家被抓後，當局宣告他涉及「國家分裂罪」的罪名成立，並判處無期徒刑，中國政府深信自由和信仰會威脅政權，害怕民眾享有宗教自由或接觸外界，並以「宗教極端主義」污名化，關鍵就在於新疆豐富的自然資源，掌握「一帶一路」關鍵環節。她譴責美其名為「職業技能教育培訓中心」的「再教育營」是「真正的罪惡」，敦促中國政府儘速放人。

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