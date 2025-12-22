中選會提名名單出爐 行政院：游盈隆擬任主委、胡博硯副主委

對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員。（資料照）

對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員。

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，另有1人則請辭，目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。而行政院除發函給立法院朝野各黨團搜集推薦人選的意見，也接受各界舉薦。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中選會委員的重要標準，並於今年10月底函請立法院朝野各黨團推薦人選。

李慧芝指出，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓揆在審酌後，目前7位提名人選已確定，行政院將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名胡博硯擬任委員並為副主委。

另5名提名人選分別為：律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝說，另因前中選會前委員蒙志成已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

對於中選會委員提名人選，行政院發言人李慧芝今（22）日表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系教授胡博硯（見圖）擬任委員並為副主任委員。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法