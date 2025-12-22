中選會委員提名名單出爐 民眾黨團樂見：遲到總比不到好

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，行政院長卓榮泰將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名胡博硯擬任委員並為副主任委員。（資料照）

行政院今天表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。民眾黨團對此表示，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務公平、公正、客觀性，黨團也將依法、依職權嚴格審查。

民眾黨團主任陳智菡表示，中選會有6位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

陳智菡指出，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，本黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

行政院表示，國民黨及民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，卓揆在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，行政院將提名游盈隆擬任委員並為主委，另將提名胡博硯擬任委員並為副主委；另5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

另因中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

