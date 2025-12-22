為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

    2025/12/22 18:23 記者王冠仁／台北報導
    警方在張文投宿的旅館房內找到大量汽油彈。（記者王冠仁翻攝）

    首次上稿 17:46
    更新時間 18:23

    在台北市鬧區犯下連續殺人案件的犯嫌張文，在本月19日犯案前，就預先入住誠品南西店附近一家旅館。警方查出，張文其實把這家旅館當作「軍火庫」，他案發當天在台北捷運台北車站犯案後，就曾經回到這家旅館房內整裝，半小時後再次於誠品南西店發動第二波攻擊。如今警方也公布當時旅館內部的畫面，畫面中可見房內存放15顆汽油彈，數量驚人。

    據了解，張文在本月19日犯案前，原本是透過訂房網站想訂房，但疑因信用卡有問題、訂房失敗。他改在13日前往旅館，以付現方式預定17日入住、20日退房。他預訂的是一間單人房，房內只有簡單陳設。

    警方說，張文在17日當天下午3時許，就從公園路租屋處推著行李箱推車去搭捷運並前往這家旅館。他當時的行李箱推車中，應該就存放著大量的汽油彈與相關犯罪裝備。

    警方在張文19日從誠品南西店墜樓身亡後，火速清查他的租屋處與飯店，赫然發現他的飯店房內相當凌亂，其中他的床上有4顆用氣泡紙包裝的自製汽油彈，他從租屋處帶來的行李箱推車中，還有11顆自製汽油彈，飯店房內還有一把刀具。

    警方也在張文墜樓後，查扣他身上的相關犯罪裝備，包含他用來隨機砍殺路人的兩把長30公分的刀具，他的戰術背心還有兩把短刀、一個點火器，顯見他事先準備許久。

    警方在張文投宿的旅館房內找到大量汽油彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張文犯案時穿著戰術背心，背心上有刀具跟點火器。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣張文砍殺路人的30公分長刀。（記者王冠仁翻攝）

    警方在張文投宿的旅館房內找到大量汽油彈。（記者王冠仁翻攝）

