情資機構警告 澳媒：中國孔子學院恐涉大規模間諜活動

2019-03-11 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國於世界各國廣設孔子學院教授漢語和中國文化，然而近年來爭議頻傳。澳洲媒體報導，澳洲情資機構對孔子學院提出質疑，警告學術界孔子學院可能對「學術自由」、「敏感研究」、「知識產權」帶來嚴重威脅。

據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，中國對「軟實力」的追求，正加劇中國與西方國家間的緊張關係，各地的孔子學院也面臨越漸嚴格的審查。

教育機構還是間諜機關？

上週美國參議院公布了對孔子學院的最終調查報告，指出孔子學院遠不只歷史、文化、語言推廣的功能，而是受中國政府嚴格控管的組織，甚至提出是否應將孔子學院員工視為「外國探員」的疑慮。對此，中國官方回應認為這是「全無事實根據的指控」。

近幾年澳洲各大學的孔子學院亦傳出許多爭議事件，如新南威爾士的孔子學院，在許多家長抗議其教材內容具政治宣傳意圖後，正接受澳洲政府的審查。

目前全世界共有548所孔子學院，及568個孔子課堂，澳洲的14所孔子學院設立於大學中，67個孔子課堂分布於中小學校。合作辦法是一間外國學校與一間中國學校點對點接洽，由中國政府的國家漢語國際推廣領導小組辦公室（簡稱漢辦）指派中國籍員工和院長。

情資單位向大學發出警告

經過調查，澳洲情資單位澳大利亞安全情報組織（ASIO）已經嘗試與各大學溝通，並提供調查簡報，警告他們這些孔子學院可能對「學術自由」、「敏感研究」、「知識產權」造成威脅。

澳洲國家評估辦公室（Office of National Assessments）前分析員，現戰略論壇（Strategy Forum）的負責人巴貝奇（Ross Babbage）表示，他認為學術界嚴重低估了孔子學院帶來的風險，並指控在偽裝之下，孔子學院事實上正進行著大規模的間諜活動。

巴貝奇說：「當任何人想就任何主題進行討論（例如人權、西藏或台灣），許多煽動者就會試著阻止他們。這些煽動者都與孔子學院有關聯。」

「為什麼要中國資助？」

澳洲智庫洛伊研究院（Lowy Institute）中國外交關係專家麥格雷戈（Richard McGregor）向《ABC》說，他質疑為什麼澳洲政府不自己花錢開辦語言課程和文化中心。他說：「學習漢語、具備漢語技能這麼重要，那為什麼我們需要中國資助？」

事實上，近數十年來，澳洲政府對大學裁減了大量經費，使得各大學只能依賴國際學生營利，以及如孔子學院這種名義上私人的捐贈。且澳洲留學生人數占比最高的，即是來自中國的30%。

對此，巴貝奇表示，澳洲的大學處於明顯的劣勢。他說：「澳洲的大學非常獨立，但他們並沒有在事前去做深入了解，甚至有點天真。澳洲大學裡沒有太多人真的對此有所了解。」

然而，世界上越來越多大學開始關閉孔子學院，並拒絕開設新學院的提案和邀約，如美國、加拿大、法國和瑞典。

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