五四運動100年 中研院長：學術不應受政治意識型態限制

2019-05-02 11:04

〔記者簡惠茹／台北報導〕今年是五四運動100周年，中研院今起連續4天舉辦「五四運動100周年國際學術研討會」，近百名國內外學者參加，中研院長廖俊智指出，中研院也繼承了五四新文化運動所追求的自由、平等、民主、科學等價值，即使遇到具高度政治意涵的學術問題，仍應秉持專業學術的要求以及自由開放的精神，學術研究不應受任何政治意識型態限制。

中研院從今天起到5月4日舉辦「五四運動100周年國際學術研討會」，會中邀集台灣、韓國、中國、日本、德國和美國等國近百名學者討論五四運動的關鍵轉變和未來展望。

中研院長廖俊智在今早的開幕式中表示，五四運動100年過去了，五四不僅僅是中國的五四，它所追求的價值呼應世界的潮流，也影響了台灣的政治和文學，台灣、東亞與世界的局勢已大不相同，白話文運動、科學理性精神、家庭改革，到追求個人自由、完善民主體制，仍是我們此時此刻必須面對與反思的重要課題。

廖俊智指出，因此，以邁向全球頂尖研究、貢獻社會為使命的中央研究院更責無旁貸，尤其五四的主要發起人胡適先生是中研院的故院長，胡適先生與一群自由派學者在1950年代發行自由中國雜誌，不僅延續了五四精神，也為台灣日後的民主化奠定重要的基礎。

廖俊智也提及，五四的精神包括民主與科學，也就是大家熟知的德先生與賽先生，創立於1928年的中研院也繼承了五四新文化運動所追求的自由、平等、民主、科學、進步、創造等價值，因此，即使遇到具高度政治意涵的學術問題，中研院仍應秉持專業學術的要求以及自由開放的精神，學術研究不應受任何政治意識型態限制。

一連三天的會議，廖俊智說，中研院特別邀請海內外專家學者與會，從全球史、政治變革、古典文學、家庭變遷等不同學術視野連結五四運動的過去與未來，希望從不同面向來回顧五四之後，歷史、哲學、文學、宗教與文化100年間的變化，並從當代的視角評價五四與台灣、五四與東亞等問題，相信這次的會議將在五四研究的歷史上留下重要的紀錄。

開幕式主題演講由院士陳永發以「毛澤東如何綁架五四歷史」為題，陳永發認為，毛澤東把廣義的五四運動納入新民主主義，影響五四歷史的馬克思主義化。他也提及，毛澤東的反對自由主義運動根本不涉及五四運動流行的歐美自由主義內容，但〈反對自由主義〉一文出現後，在毛澤東掌權的中國，自由主義便成為思想鬥爭中人人力求擺脫的錯誤思想根源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/