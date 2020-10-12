為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》防疫奏效 南韓官方：中秋連假後疫情危機暫告段落

    南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日宣布中秋後的疫情危機暫告一段落。圖為首爾街景。（美聯社）

    南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日宣布中秋後的疫情危機暫告一段落。圖為首爾街景。（美聯社）

    2020/10/12 16:18

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，南韓在疫情嚴峻之際，於9月30日迎來中秋長假，所幸防疫措施收效，自本月8日以來，連續5日單日新增皆保持在2位數；對此，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日宣布中秋後的疫情危機暫告一段落，但各地零星集體感染事件不斷，籲民眾防疫作業仍不可輕易放鬆。

    根據《韓聯社》報導，尹泰皓今日在記者會上表示，考慮到武漢肺炎平均潛伏期為5日，判斷9月30日至10月4日中秋長假後的首輪疫情危機暫告一段落；尹泰皓補充，連假後的確診病例保持在穩定範圍內，但考慮到部分病例潛伏期長於5日，本週仍需繼續觀察連假相關病例，同時還要密切關注10月9日至11日「韓文節」連假後的疫情。

    根據南韓中央防疫對策本部公告，11日新增98例確診、1例死亡，本土病例佔69例，新增病例主要在家人朋友聚會、醫療機構、軍隊等群聚場合發生。對此，尹泰皓表示，日後疫情可能會每日出現起伏，但是總體上將呈現減少態勢，並再度呼籲民眾遵守防疫守則。

    根據對策本部統計，南韓境內累計確診病例達2萬4703例，累計死亡病例數達433例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    旅遊泡泡首波鎖定帛琉？ 指揮中心：本週五開會討論
    2020/10/12 15:02

    旅遊泡泡首波鎖定帛琉？ 指揮中心：本週五開會討論
    維也納愛樂來台被駁回 指揮中心：目前無藝文泡泡
    2020/10/12 14:54

    維也納愛樂來台被駁回 指揮中心：目前無藝文泡泡

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    2020/10/12 14:43

    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    武漢肺炎》增2例來自法國、杜拜 1女航空工作者味覺異常確診
    2020/10/12 14:19

    武漢肺炎》增2例來自法國、杜拜 1女航空工作者味覺異常確診

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    國際今日熱門
    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕
    2020/10/12 06:22

    劉曉波獲頒諾貝爾獎10週年 巨型空椅雕塑在巴黎揭幕

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程
    2020/10/12 05:30

    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸
    2020/10/12 05:30

    拜登︰除非舞弊 否則我不會輸

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票
    2020/10/12 05:30

    關鍵搖擺州 5萬川粉監票

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播