武漢肺炎》防疫奏效 南韓官方：中秋連假後疫情危機暫告段落

南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日宣布中秋後的疫情危機暫告一段落。圖為首爾街景。（美聯社）

2020/10/12 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，南韓在疫情嚴峻之際，於9月30日迎來中秋長假，所幸防疫措施收效，自本月8日以來，連續5日單日新增皆保持在2位數；對此，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日宣布中秋後的疫情危機暫告一段落，但各地零星集體感染事件不斷，籲民眾防疫作業仍不可輕易放鬆。

根據《韓聯社》報導，尹泰皓今日在記者會上表示，考慮到武漢肺炎平均潛伏期為5日，判斷9月30日至10月4日中秋長假後的首輪疫情危機暫告一段落；尹泰皓補充，連假後的確診病例保持在穩定範圍內，但考慮到部分病例潛伏期長於5日，本週仍需繼續觀察連假相關病例，同時還要密切關注10月9日至11日「韓文節」連假後的疫情。

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根據南韓中央防疫對策本部公告，11日新增98例確診、1例死亡，本土病例佔69例，新增病例主要在家人朋友聚會、醫療機構、軍隊等群聚場合發生。對此，尹泰皓表示，日後疫情可能會每日出現起伏，但是總體上將呈現減少態勢，並再度呼籲民眾遵守防疫守則。

根據對策本部統計，南韓境內累計確診病例達2萬4703例，累計死亡病例數達433例。

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