維也納愛樂來台被駁回 指揮中心：目前無藝文泡泡
若要縮短居家檢疫期間則至少7天
〔記者林惠琴／台北報導〕維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件在網路流傳，計畫隔離3天就要奔走南北演出，結果遭到駁回，對此，中央流行疫情指揮中心今日表示，目前國內並無所謂的「藝文泡泡」，若可遵守居家檢疫14天規定，人數不是問題，若要縮短居家檢疫期間則至少7天，低於7天須由主管機關額外加派人力把關，否則就無法成行。
根據網路流傳維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件，計畫10月25日抵達高雄，26至28日隔離3天，29日在高雄衛武營演出，30日至11月1日在台北國家音樂廳演出，並於2日離開。
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指揮中心發言人莊人祥說明，目前有關藝文團體來台，都是以專案方式，並參照短期商務指引處理，包含必須要有防疫計畫，且團員檢附登機前3天陰性報告，不在低風險等國家名單內，到台灣居家檢疫都要至少7天。
莊人祥強調，針對維也納愛樂管弦樂團音樂會來台表演一案，指揮中心曾於9月底討論，評估有100多位團員要到台灣，居家檢疫時間也不夠，加上動線比較複雜，防疫上要做到滴水不漏有困難，因此先提供建議、退給文化部，而今天流出的版本，文化部未交給指揮中心，可能是他們自行評估不可行已否決。
指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧指出，目前沒有所謂的「藝文泡泡」，都是要由主管機關評核專案入境有其必要性，再向指揮中心提出申請，指揮中心收到送件後，就會先審核所提計畫是否合適，但沒有個特定人數，若來台100多人都願意居家檢疫14天，當然都可以來，只是萬一要縮短居家檢疫，就要提出更進一步的防疫計畫，居家檢疫至少要7天。
楊靖慧補充，現在居家檢疫比7天更短的就是泡泡，只有外交適用，也就是目的對於我們國家很重要，並由主管機關全程陪同，也不會影響到社區安全。
簡單來說，莊人祥強調，若來台願意接受14天居家檢疫，就不會有其他限制，若要參照商務縮短至少也要7天，短於7天則須有主管機關額外人力做防護措施，保證這個期間，不會有跟其他民眾有交流。
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