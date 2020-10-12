為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    維也納愛樂來台被駁回 指揮中心：目前無藝文泡泡

    中央流行疫情指揮中心社區防疫組楊靖慧副組長說明維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案駁回原因。（中央流行疫情指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心社區防疫組楊靖慧副組長說明維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案駁回原因。（中央流行疫情指揮中心提供）

    2020/10/12 14:54

    若要縮短居家檢疫期間則至少7天

    〔記者林惠琴／台北報導〕維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件在網路流傳，計畫隔離3天就要奔走南北演出，結果遭到駁回，對此，中央流行疫情指揮中心今日表示，目前國內並無所謂的「藝文泡泡」，若可遵守居家檢疫14天規定，人數不是問題，若要縮短居家檢疫期間則至少7天，低於7天須由主管機關額外加派人力把關，否則就無法成行。

    根據網路流傳維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件，計畫10月25日抵達高雄，26至28日隔離3天，29日在高雄衛武營演出，30日至11月1日在台北國家音樂廳演出，並於2日離開。

    指揮中心發言人莊人祥說明，目前有關藝文團體來台，都是以專案方式，並參照短期商務指引處理，包含必須要有防疫計畫，且團員檢附登機前3天陰性報告，不在低風險等國家名單內，到台灣居家檢疫都要至少7天。

    莊人祥強調，針對維也納愛樂管弦樂團音樂會來台表演一案，指揮中心曾於9月底討論，評估有100多位團員要到台灣，居家檢疫時間也不夠，加上動線比較複雜，防疫上要做到滴水不漏有困難，因此先提供建議、退給文化部，而今天流出的版本，文化部未交給指揮中心，可能是他們自行評估不可行已否決。

    指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧指出，目前沒有所謂的「藝文泡泡」，都是要由主管機關評核專案入境有其必要性，再向指揮中心提出申請，指揮中心收到送件後，就會先審核所提計畫是否合適，但沒有個特定人數，若來台100多人都願意居家檢疫14天，當然都可以來，只是萬一要縮短居家檢疫，就要提出更進一步的防疫計畫，居家檢疫至少要7天。

    楊靖慧補充，現在居家檢疫比7天更短的就是泡泡，只有外交適用，也就是目的對於我們國家很重要，並由主管機關全程陪同，也不會影響到社區安全。

    簡單來說，莊人祥強調，若來台願意接受14天居家檢疫，就不會有其他限制，若要參照商務縮短至少也要7天，短於7天則須有主管機關額外人力做防護措施，保證這個期間，不會有跟其他民眾有交流。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    2020/10/12 14:43

    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民
    武漢肺炎》增2例來自法國、杜拜 1女航空工作者味覺異常確診
    2020/10/12 14:19

    武漢肺炎》增2例來自法國、杜拜 1女航空工作者味覺異常確診

    法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立
    又1人！美國會議員喪失嗅味覺 篩檢後確診武漢肺炎
    2020/10/12 13:35

    又1人！美國會議員喪失嗅味覺 篩檢後確診武漢肺炎
    涉賣黑心口罩 合康連鎖藥局營運長等5人被訴
    2020/10/12 11:12

    涉賣黑心口罩 合康連鎖藥局營運長等5人被訴

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    武漢肺炎》院內感染？ 中國青島一胸科醫院爆感染、今再添9例
    2020/10/12 10:34

    武漢肺炎》院內感染？ 中國青島一胸科醫院爆感染、今再添9例
    生活今日熱門
    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！
    2020/10/11 21:00

    深夜特集》美國大選！兩光道士神算「5點」竟暗藏這秘密？！ 影片

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦
    2020/10/11 23:26

    小貓遭三秒膠封眼？ 專家一看：這是貓鼻氣管炎啦

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀
    2020/10/11 19:44

    南投茶博「千人擂茶」好玩又好喝 空拍畫面超壯觀

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出
    2020/10/11 19:39

    旅法藝術家李元亨「84年華，心韻特展」 興大藝術中心展出

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播