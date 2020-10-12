維也納愛樂來台被駁回 指揮中心：目前無藝文泡泡

中央流行疫情指揮中心社區防疫組楊靖慧副組長說明維也納愛樂管弦樂團音樂會申請案駁回原因。（中央流行疫情指揮中心提供）

2020/10/12 14:54

若要縮短居家檢疫期間則至少7天

〔記者林惠琴／台北報導〕維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件在網路流傳，計畫隔離3天就要奔走南北演出，結果遭到駁回，對此，中央流行疫情指揮中心今日表示，目前國內並無所謂的「藝文泡泡」，若可遵守居家檢疫14天規定，人數不是問題，若要縮短居家檢疫期間則至少7天，低於7天須由主管機關額外加派人力把關，否則就無法成行。

根據網路流傳維也納愛樂管弦樂團音樂會申請來台表演文件，計畫10月25日抵達高雄，26至28日隔離3天，29日在高雄衛武營演出，30日至11月1日在台北國家音樂廳演出，並於2日離開。

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指揮中心發言人莊人祥說明，目前有關藝文團體來台，都是以專案方式，並參照短期商務指引處理，包含必須要有防疫計畫，且團員檢附登機前3天陰性報告，不在低風險等國家名單內，到台灣居家檢疫都要至少7天。

莊人祥強調，針對維也納愛樂管弦樂團音樂會來台表演一案，指揮中心曾於9月底討論，評估有100多位團員要到台灣，居家檢疫時間也不夠，加上動線比較複雜，防疫上要做到滴水不漏有困難，因此先提供建議、退給文化部，而今天流出的版本，文化部未交給指揮中心，可能是他們自行評估不可行已否決。

指揮中心社區防疫組副組長楊靖慧指出，目前沒有所謂的「藝文泡泡」，都是要由主管機關評核專案入境有其必要性，再向指揮中心提出申請，指揮中心收到送件後，就會先審核所提計畫是否合適，但沒有個特定人數，若來台100多人都願意居家檢疫14天，當然都可以來，只是萬一要縮短居家檢疫，就要提出更進一步的防疫計畫，居家檢疫至少要7天。

楊靖慧補充，現在居家檢疫比7天更短的就是泡泡，只有外交適用，也就是目的對於我們國家很重要，並由主管機關全程陪同，也不會影響到社區安全。

簡單來說，莊人祥強調，若來台願意接受14天居家檢疫，就不會有其他限制，若要參照商務縮短至少也要7天，短於7天則須有主管機關額外人力做防護措施，保證這個期間，不會有跟其他民眾有交流。

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