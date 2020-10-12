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    武漢肺炎》疫情再現！中國青島出現12起病例 5天普篩900萬市民

    中國青島傳出多起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，當局決定展開全市普篩，預計5天內檢驗完900萬市民。青島防疫人員示意圖。（歐新社）

    中國青島傳出多起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例，當局決定展開全市普篩，預計5天內檢驗完900萬市民。青島防疫人員示意圖。（歐新社）

    2020/10/12 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕中國青島近日傳出6起武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診患者、6起無症狀感染者，都與青島市胸科醫院有高度關聯，目前當局已決定展開全市普篩，預計5天內檢驗完900萬市民。

    青島市衛生健康委員會指出，11日市內發現3名武漢肺炎無症狀患者後，立即追查密切接觸者和胸科醫院人員，結果在院內患者及家屬、護理人員共377人當中，驗出9人呈現陽性。

    另外，其他密切接觸者共76人，目前有34人篩檢結果出爐，均為陰性；一般接觸者則有810人，其中485人結果出爐，也都是陰性。同時，青島市內全部醫療單位的工作人員、住院患者和家屬共14萬3893人都採檢完畢，11萬4862人結果出爐，皆為陰性，之後將擴大至全市採樣。

    《BBC》報導，這項決定涉及青島900萬人口，在此之前，中國曾在武漢進行1100萬人普篩，設立數百個檢疫中心並投入數千名防疫人員，此後中國聲稱控制住了疫情。

    在微博上的影片可以看到，青島居民11日已開始排隊接受篩檢，部分檢疫中心的開放時間從早上7時至晚間11時為止。青島這此疫情爆發，發生在中國十一（10月1日至10月7日）黃金週之後，這段期間有無數中國人外出旅行，光是青島就迎接了447萬人次的旅客。

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