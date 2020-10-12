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    武漢肺炎》驚！澳洲最新研究 病毒可在鈔票、手機螢幕上存活28天

    澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）最新研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒在鈔票、手機螢幕或不銹鋼表面上最長可存活28天。圖為掃描電子顯微鏡底下的新型冠狀病毒。（法新社）

    澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）最新研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒在鈔票、手機螢幕或不銹鋼表面上最長可存活28天。圖為掃描電子顯微鏡底下的新型冠狀病毒。（法新社）

    2020/10/12 09:41

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO），刊登在《病毒學期刊》（Virology Journal）上的最新研究指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的病毒在鈔票、手機螢幕或不銹鋼表面上最長可存活28天。不過，這項研究是在無光狀態下進行的，一般認為紫外線可殺死新型冠狀病毒。

    《BBC》報導，此前的研究認為，新型冠狀病毒在鈔票和玻璃上可以存活2至3天，在塑膠和不銹鋼上則能夠存活6天，但CSIRO實驗結果指出，於攝氏20度的室溫下，病毒可在無光環境的光滑表面存活28天之久，相較之下流感病毒在相同環境只能存活17天。

    此外，CSIRO研究發現，新型冠狀病毒在高溫下的存活時間較短，只要達到攝氏40度以上，附著在部分材質表面的病毒於24小時後就不再具有傳染性。同時，新型冠狀病毒在多孔材質如布料等物品的表面，停留的時間比光滑表面更短，前者14天後就驗不到病毒的存在。

    然而，CSIRO的實驗是在對新型冠狀病毒友善的條件下進行的，溫度和濕度都相當穩定而且沒有光線，在現實世界中病毒可能無法有那麼好的環境。此外，武漢肺炎主要透過感染者咳嗽、打噴嚏或說話時傳播，也會經由懸浮在空中的顆粒傳染，部分病例甚至有可能是摸到有病毒的物體表面因此中鏢，但據信這種情況相當少見。

    英國卡迪夫大學一般感冒中心前主任埃克萊斯（Ron Eccles）批評，新型冠狀病毒大部分是透過咳嗽、打噴嚏的飛沫和不乾淨的手進行傳播，而CSIRO的實驗並沒有使用新鮮的飛沫作為傳播病毒的媒介，因為新鮮的飛沫是病毒的敵對環境，它含有大量的白細胞可產生破壞病毒的酶。

    埃克萊斯說，在他看來，新型冠狀病毒只會在飛沫沾黏的表面停留數小時，而不是數天，CSIRO所謂可存活28天會引起大眾不必要的恐懼。

    不過，CSIRO執行長馬歇爾（Larry Marshall）強調，確定新型冠狀病毒在表面上能夠存活的真正時間，可以讓政府更準確地預測和減輕其傳播能力，更好地保護民眾。因此，這項研究仍顯示出需要定期洗手和清潔手機螢幕、避免用手觸碰臉部的重要性。

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