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    武漢肺炎》院內感染？ 中國青島一胸科醫院爆感染、今再添9例

    中國山東青島出現多名本土病例，皆與當地一收治境外移入確診者的胸科醫院相關。圖為青島街景。（路透）

    中國山東青島出現多名本土病例，皆與當地一收治境外移入確診者的胸科醫院相關。圖為青島街景。（路透）

    2020/10/12 10:34

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，近傳山東省青島市出現多名確診，與當地一收治境外移入確診者的胸科醫院有關，疾病源頭的中國所謂多日「無本土病例」破功；據青島市相關單位通報，與該院相關病例11日確認到3例無症狀感染者，今相關單位再通報新增9人篩檢陽性，其中包括該院患者、照顧者及家屬。

    據青島市衛健委今日通報，市內11日發現3例無症狀感染者後便進行大規模篩檢，針對3病例之密切接觸者和該胸科醫院在院患者、相關人員共377人篩檢結果出爐，其中篩檢陽性9人，分別為8名在院患者及照護人員及1名患者家屬，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。

    截至10月11日23時，青島市共發現6例確診病例，其中2例為此前發佈的無症狀感染者轉歸，另有6例無症狀感染者；據通報，截至目前所有確診病例和無症狀感染者均與事發胸科醫院高度關聯，該院全部單位自11日起已全面停診，重新開放診療時間尚待具體通知。

    根據約翰霍普金斯大學即時統計，中國累計確診病例為9萬795例，累計死亡病例為4739例。

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