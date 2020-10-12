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    武漢肺炎》川普：我打敗了中國病毒 狀態棒極了

    美國總統川普10日在白宮舉行造勢活動，當著支持者的面摘下口罩。（路透）

    美國總統川普10日在白宮舉行造勢活動，當著支持者的面摘下口罩。（路透）

    2020/10/12 06:43

    〔國際新聞中心／綜合報導〕確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的美國總統川普11日表示，「我打敗了這個瘋狂、可怕的中國病毒」（I beat this crazy horrible China virus），而且已經對病毒「免疫」（immune），「我現在狀況非常好」，不再服用任何藥物，很快就可以重返選戰活動。

    川普在接受福斯新聞頻道「週日晨間未來」（Sunday Morning Futures）節目的電話採訪中表示，「我打敗了這個瘋狂、可怕的中國病毒。」而且，「我好像已經免疫了，可能是長時間、短時間，也許是一輩子。」「我通過了最高級的測試，最高標準，而且身體狀況也很好。我得告訴你我的感覺非常棒。我真的感覺很好。」

    川普本月2日確診武漢肺炎，隨後住院治療，5日出院返回白宮。川普說，「白宮的醫生是最棒的…他們說我完全沒有傳染性，不會傳染。」他重申，「這本來不會發生，這是中國的錯。」一些預測估計，可能有超過200萬人死亡，美國的死亡人數現在20多萬人，「有人說我們做得很棒。」

    白宮醫師康利（Sean Conley）10日表示，川普不再具有傳播病毒的風險。川普10日在白宮舉行造勢活動，並計畫從12日開始在佛羅里達州、賓州和愛荷華州等「搖擺州」舉行大型活動。

    節目主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）問道，是否白宮醫生的聲明表示他體內不再有病毒，川普回應說：「是的，而且不僅如此，我好像已經免疫，所以我可以走出地下室（去打選戰）。」

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    美國總統川普10日在白宮舉行造勢活動。（法新社）

    美國總統川普10日在白宮舉行造勢活動。（法新社）

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