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    武漢肺炎》增2例來自法國、杜拜 1女航空工作者味覺異常確診

    中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入。（指揮中心提供）

    2020/10/12 14:19

    〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入，均為本國籍20多歲女性（案528、案529），分別自法國及阿拉伯聯合大公國（杜拜）返國，其中從杜拜回台者是非國籍航空的空姐。

    指揮中心發言人莊人祥表示，案528於今年1月至法國留學，10月4日與1名友人一同返國，入境時無症狀，兩人一同返家進行居家檢疫。個案10月7日起出現流鼻水、喉嚨癢等症狀，10月9日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。由於個案同行返國之友人與個案於同處進行居家檢疫，因此列為居家隔離對象。

    莊人祥指出，案529於今年1月從台灣出境，從事航空工作的機組員，但不是國籍航空，長期於杜拜及其他國家工作，9月30日回國休假，入境時無症狀，居家檢疫期間，於10月10日出現味覺異常症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離中。由於個案發病前2日為居家檢疫期間，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

    指揮中心統計，國內截至目前累計529例武漢肺炎，分別為437例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。在確診個案中，7人死亡、489人解除隔離、33人住院隔離中。

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