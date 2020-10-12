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    白宮御醫背書 川普已無傳染力 重啟選戰行程

    川普十日在白宮陽台發表演說，為確診後首次公開露面，氣色看來不錯，並未出現喉嚨不順等武漢肺炎症狀。（法新社）

    川普十日在白宮陽台發表演說，為確診後首次公開露面，氣色看來不錯，並未出現喉嚨不順等武漢肺炎症狀。（法新社）

    2020/10/12 05:30

    康利未明說川普是否篩檢轉陰性

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕美國總統川普九日公開宣稱自己已「康復」後，白宮醫師康利（Sean Conley）十日表示，川普已符合美國疾病管制暨預防中心（CDC）標準，可安全中止隔離，在現今標準下不具傳染力，也沒有跡象顯示，他體內的病毒正在積極複製，但康利未明說川普的篩檢結果是否已經轉為陰性。

    白宮陽台演說「感覺很好」 抨擊對手追求共產主義

    川普接受福斯新聞頻道訪問時表示，他可能已經擁有免疫力，強調「我通過最高標準的檢測，我的情況很好。」

    CDC的標準規範，輕度與中等症狀的武漢肺炎患者，可在症狀發作十天後，並且連續二十四小時沒有發燒症狀時，解除隔離與預防措施，但若是重症患者，就必須隔離滿二十天。白宮一直未公開川普的病情嚴重程度，部分醫學專家認為，川普從宣布確診至今只過了十天，可能過早宣稱無傳染力，且沒有任何方法能確定病患不再具有傳染力。

    美國喬治梅森大學（George Mason University）流行傳染病專家波皮斯庫（Saskia Popescu）認為，白宮安排的時間緊迫，只是為了讓川普能儘快解除隔離，重回競選團隊。

    川普十日在白宮陽台發表演說，為確診後首次公開露面，在眾多搖旗吶喊的支持者面前，表示他「感覺很好」，並聲稱全美各地的民意調查結果都很棒，呼籲選民出門投票，讓他再做四年。川普也不忘抨擊對手民主黨追求社會主義與共產主義，並強調自己過去打擊犯罪、振興美國經濟的成就。

    川普團隊雖然要求十日所有與會者都須戴上口罩、量測體溫，並填寫簡短的問卷，但有許多支持者逕自將口罩脫下，川普自己也未戴口罩。十日的演說長度雖然僅約十八分鐘，遠遠短於過去競選集會演說的長度，但川普並未出現喉嚨不順等武漢肺炎症狀，看起來很健康。

    在中斷競選活動超過一週後，川普迫切希望儘快回競選團隊，計畫十二日起，先後飛往佛羅里達州、賓州、愛荷華州等地造勢。

    10月初民調落後12趴 與四年前雷同

    與此同時，美國廣播公司（ABC）與華盛頓郵報在川普出院後的十月六日至九日，委託民調機構所做的全國隨機抽樣調查顯示，不論是註冊選民（registered voters）還是有投票意願的選民（likely voters），川普都落後民主黨候選人拜登十二個百分點，但ABC指出，距離大選投票日還有三週，以民調數據來推斷誰會勝選仍言之過早，二○一六年大選前的十月，民主黨候選人希拉蕊．柯林頓也領先川普十二％，但後來還是川普贏得大選。

    川普團隊雖然要求所有與會者戴上口罩、量測體溫，但有許多支持者在聽川普演說時，逕自將口罩脫下，川普自己也未戴口罩。（法新社）

    川普團隊雖然要求所有與會者戴上口罩、量測體溫，但有許多支持者在聽川普演說時，逕自將口罩脫下，川普自己也未戴口罩。（法新社）

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